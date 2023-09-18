18 сентября 2023

Самый молодой мэр ХМАО рассказал о чудесном спасении бойца на СВО

Мэр Половинки Старжинский: икона остановила осколок, попавший в бойца на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Икона в нагрудном кармане бойца остановила осколок Фото:

Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский после поездки в зону СВО поделился историей бойца, который остался в живых благодаря иконе в нагрудном кармане. Она остановила, попавший в него осколок. О чудесном спасении мэр рассказал на своей личной странице «ВКонтакте».

«За время нахождения в зоне СВО с гуманитарным добровольческим корпусом Югры мы оказывали помощь в госпитале. Туда попал боец с осколочными ранениями ног. Доставая в госпитале паспорт из нагрудного кармана со стороны сердца он обнаружил, что осколок прошил паспорт, водительское удостоверение, банковскую карточку и остановился на маленькой бумажной иконе. Она не пострадала. Боец остался жив», — сообщил мэр Половинки.

Чиновник заверил подписчиков, что с ним все в порядке и он возвращается домой. Сам Старжинский при этом также напомнил, что сложит полномочия мэра до конца сентября. Новой главой Половинки после выборов стала Елена Михайлова.

Ранее URA.RU писало о том, как мобилизованному из Радужного (ХМАО) удалось выжить после танкового обстрела. Во время транспортировки раненого товарища на территории ДНР, отряд военных застал врасплох перекрестный огонь украинских танков.

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Глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский после поездки в зону СВО поделился историей бойца, который остался в живых благодаря иконе в нагрудном кармане. Она остановила, попавший в него осколок. О чудесном спасении мэр рассказал на своей личной странице «ВКонтакте». «За время нахождения в зоне СВО с гуманитарным добровольческим корпусом Югры мы оказывали помощь в госпитале. Туда попал боец с осколочными ранениями ног. Доставая в госпитале паспорт из нагрудного кармана со стороны сердца он обнаружил, что осколок прошил паспорт, водительское удостоверение, банковскую карточку и остановился на маленькой бумажной иконе. Она не пострадала. Боец остался жив», — сообщил мэр Половинки. Чиновник заверил подписчиков, что с ним все в порядке и он возвращается домой. Сам Старжинский при этом также напомнил, что сложит полномочия мэра до конца сентября. Новой главой Половинки после выборов стала Елена Михайлова. Ранее URA.RU писало о том, как мобилизованному из Радужного (ХМАО) удалось выжить после танкового обстрела. Во время транспортировки раненого товарища на территории ДНР, отряд военных застал врасплох перекрестный огонь украинских танков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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