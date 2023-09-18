18 сентября 2023

В Тюмени перенесут концерт Игоря Николаева

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, николаев игорь
Концерт певца должен был состояться в Тюмени 5 ноября Фото:

В Тюмени перенесут концерт Игоря Николаева, который должен был состояться 5 ноября. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. В пятницу, 15 сентября, музыканта госпитализировали и перевели в реанимацию.

«С вероятностью 90% можем сказать, что концерт будет перенесен. На какие конкретно даты — неизвестно. Пока от менеджмента артиста никакой информации нет. Команды закрывать продажу билетов тоже не было. Площадка пока остается за нами», — рассказали в компании «АРТ-Премиум», организующей концерт Николаева в Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что певца Игоря Николаева поместили в реанимацию. Музыкант попал в больницу из-за проблем с сердцем. В ряде российских городов уже заявили об отмене его концертов.

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В Тюмени перенесут концерт Игоря Николаева, который должен был состояться 5 ноября. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. В пятницу, 15 сентября, музыканта госпитализировали и перевели в реанимацию. «С вероятностью 90% можем сказать, что концерт будет перенесен. На какие конкретно даты — неизвестно. Пока от менеджмента артиста никакой информации нет. Команды закрывать продажу билетов тоже не было. Площадка пока остается за нами», — рассказали в компании «АРТ-Премиум», организующей концерт Николаева в Тюмени. Ранее агентство писало о том, что певца Игоря Николаева поместили в реанимацию. Музыкант попал в больницу из-за проблем с сердцем. В ряде российских городов уже заявили об отмене его концертов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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