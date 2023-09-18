В Тюмени перенесут концерт Игоря Николаева

19 сентября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Концерт певца должен был состояться в Тюмени 5 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени перенесут концерт Игоря Николаева, который должен был состояться 5 ноября. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. В пятницу, 15 сентября, музыканта госпитализировали и перевели в реанимацию. «С вероятностью 90% можем сказать, что концерт будет перенесен. На какие конкретно даты — неизвестно. Пока от менеджмента артиста никакой информации нет. Команды закрывать продажу билетов тоже не было. Площадка пока остается за нами», — рассказали в компании «АРТ-Премиум», организующей концерт Николаева в Тюмени. Ранее агентство писало о том, что певца Игоря Николаева поместили в реанимацию. Музыкант попал в больницу из-за проблем с сердцем. В ряде российских городов уже заявили об отмене его концертов.

В Тюмени перенесут концерт Игоря Николаева, который должен был состояться 5 ноября. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. В пятницу, 15 сентября, музыканта госпитализировали и перевели в реанимацию. «С вероятностью 90% можем сказать, что концерт будет перенесен. На какие конкретно даты — неизвестно. Пока от менеджмента артиста никакой информации нет. Команды закрывать продажу билетов тоже не было. Площадка пока остается за нами», — рассказали в компании «АРТ-Премиум», организующей концерт Николаева в Тюмени. Ранее агентство писало о том, что певца Игоря Николаева поместили в реанимацию. Музыкант попал в больницу из-за проблем с сердцем. В ряде российских городов уже заявили об отмене его концертов.