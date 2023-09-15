Все концерты Игоря Николаева отменены

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Продажу билетов на концерты Игоря Николаева закрыли Фото:

Концертные площадки Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону отменили концерты Игоря Николаева, запланированные на сентябрь. Об этом сообщили в кассах концертных залов.

«Продажу билетов пока закрыли, потому что артист попал в больницу. Перенесут концерт на другую дату. Пока продажи нет», — сказали в кассе центрального концертного зала «Кубанского казачьего хора» в Краснодаре корреспонденту «Газеты.Ru». А в концертном зале «Фестивальный» в Сочи заявили, что у артиста инфаркт.

Музыканта и композитора Игоря Николаева доставили в больницу 15 сентября. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Позднее Николаев был переведен в реанимацию. У него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. В начале года композитора уже госпитализировали с подозрением на инфаркт. Тогда врачи подтвердили диагноз.

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Концертные площадки Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону отменили концерты Игоря Николаева, запланированные на сентябрь. Об этом сообщили в кассах концертных залов. «Продажу билетов пока закрыли, потому что артист попал в больницу. Перенесут концерт на другую дату. Пока продажи нет», — сказали в кассе центрального концертного зала «Кубанского казачьего хора» в Краснодаре корреспонденту «Газеты.Ru». А в концертном зале «Фестивальный» в Сочи заявили, что у артиста инфаркт. Музыканта и композитора Игоря Николаева доставили в больницу 15 сентября. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Позднее Николаев был переведен в реанимацию. У него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. В начале года композитора уже госпитализировали с подозрением на инфаркт. Тогда врачи подтвердили диагноз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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