Все концерты Игоря Николаева отменены 15 сентября 2023 в 21:55 Размер текста - 17 + Продажу билетов на концерты Игоря Николаева закрыли Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Концертные площадки Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону отменили концерты Игоря Николаева, запланированные на сентябрь. Об этом сообщили в кассах концертных залов. «Продажу билетов пока закрыли, потому что артист попал в больницу. Перенесут концерт на другую дату. Пока продажи нет», — сказали в кассе центрального концертного зала «Кубанского казачьего хора» в Краснодаре корреспонденту « Газеты.Ru ». А в концертном зале «Фестивальный» в Сочи заявили, что у артиста инфаркт. Музыканта и композитора Игоря Николаева доставили в больницу 15 сентября. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Позднее Николаев был переведен в реанимацию. У него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. В начале года композитора уже госпитализировали с подозрением на инфаркт. Тогда врачи подтвердили диагноз. Концертные площадки Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону отменили концерты Игоря Николаева, запланированные на сентябрь. Об этом сообщили в кассах концертных залов. «Продажу билетов пока закрыли, потому что артист попал в больницу. Перенесут концерт на другую дату. Пока продажи нет», — сказали в кассе центрального концертного зала «Кубанского казачьего хора» в Краснодаре корреспонденту «Газеты.Ru». А в концертном зале «Фестивальный» в Сочи заявили, что у артиста инфаркт. Музыканта и композитора Игоря Николаева доставили в больницу 15 сентября. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Позднее Николаев был переведен в реанимацию. У него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. В начале года композитора уже госпитализировали с подозрением на инфаркт. Тогда врачи подтвердили диагноз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям