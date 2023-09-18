Сотрудник полиции в Кургане попал в ДТП из-за усталости от переработки

Дорожно-транспортное происшествие, в которое попал экипаж полиции в курганском микрорайоне Заозерном, произошло из-за усталости водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.
«Причиной послужило то, что сотрудники находились на дежурстве, шли вторые сутки, была большая загруженность в работе. Испытали чувство усталости, в результате был потерян контроль за транспортным средством. Никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным УМВД, служебный автомобиль Госавтоинспекции двигался вблизи дома №2 в 1 микрорайоне Заозерного района Кургана. Попал в дорожно-транспортное происшествие, допустил съезд на обочину дороги. По данному факту в УМВД России по Курганской области назначена служебная проверка.
Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне машина полиции попала в ДТП. Автомобиль съехал с проезжей части дороги и врезался в ограждение. Пострадавших не оказалось.
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