18 сентября 2023

Сотрудник полиции в Кургане попал в ДТП из-за усталости от переработки

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полиция
По информации пресс-службы УМВД по Курганской области, пострадавших на месте ДТП нет (архивное фото) Фото:

Дорожно-транспортное происшествие, в которое попал экипаж полиции в курганском микрорайоне Заозерном, произошло из-за усталости водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Причиной послужило то, что сотрудники находились на дежурстве, шли вторые сутки, была большая загруженность в работе. Испытали чувство усталости, в результате был потерян контроль за транспортным средством. Никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УМВД, служебный автомобиль Госавтоинспекции двигался вблизи дома №2 в 1 микрорайоне Заозерного района Кургана. Попал в дорожно-транспортное происшествие, допустил съезд на обочину дороги. По данному факту в УМВД России по Курганской области назначена служебная проверка.

Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне машина полиции попала в ДТП. Автомобиль съехал с проезжей части дороги и врезался в ограждение. Пострадавших не оказалось.

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Дорожно-транспортное происшествие, в которое попал экипаж полиции в курганском микрорайоне Заозерном, произошло из-за усталости водителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Причиной послужило то, что сотрудники находились на дежурстве, шли вторые сутки, была большая загруженность в работе. Испытали чувство усталости, в результате был потерян контроль за транспортным средством. Никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным УМВД, служебный автомобиль Госавтоинспекции двигался вблизи дома №2 в 1 микрорайоне Заозерного района Кургана. Попал в дорожно-транспортное происшествие, допустил съезд на обочину дороги. По данному факту в УМВД России по Курганской области назначена служебная проверка. Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне машина полиции попала в ДТП. Автомобиль съехал с проезжей части дороги и врезался в ограждение. Пострадавших не оказалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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