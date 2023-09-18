В Салехарде будут обучать классическому балету. Видео

В Салехарде балетмейстеры научат детей классическим танцам

19 сентября 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

В Салехарде балетмейстеры научат детей танцевать Фото: Размик Закарян © URA.RU В Салехарде ямальские дети смогут научиться классическому балету на базе центра «Геолог». Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Впервые в нашем городе открывается направление классического танца. Большая удача, что к нам приехали два балетмейстера, которые приступают к работе в Центре „Геолог“», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Балету детей будут обучать артисты балета Иман Мукул и Адэлина Мавлютова. Иман занимается танцами 19 лет, а Адэлина 10 лет выступала на сцене Ростовского и Карельского музыкальных театров.

В Салехарде ямальские дети смогут научиться классическому балету на базе центра «Геолог». Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Впервые в нашем городе открывается направление классического танца. Большая удача, что к нам приехали два балетмейстера, которые приступают к работе в Центре „Геолог“», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Балету детей будут обучать артисты балета Иман Мукул и Адэлина Мавлютова. Иман занимается танцами 19 лет, а Адэлина 10 лет выступала на сцене Ростовского и Карельского музыкальных театров.