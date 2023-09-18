18 сентября 2023

В Салехарде будут обучать классическому балету. Видео

В Салехарде балетмейстеры научат детей классическим танцам
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция гала-концерта "Танц-артель" в Урал Опера Балет. Екатеринбург, балет, урал опера балет
В Салехарде балетмейстеры научат детей танцевать Фото:

В Салехарде ямальские дети смогут научиться классическому балету на базе центра «Геолог». Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«Впервые в нашем городе открывается направление классического танца. Большая удача, что к нам приехали два балетмейстера, которые приступают к работе в Центре „Геолог“», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский.

Балету детей будут обучать артисты балета Иман Мукул и Адэлина Мавлютова. Иман занимается танцами 19 лет, а Адэлина 10 лет выступала на сцене Ростовского и Карельского музыкальных театров.

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В Салехарде ямальские дети смогут научиться классическому балету на базе центра «Геолог». Об этом сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Впервые в нашем городе открывается направление классического танца. Большая удача, что к нам приехали два балетмейстера, которые приступают к работе в Центре „Геолог“», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Балету детей будут обучать артисты балета Иман Мукул и Адэлина Мавлютова. Иман занимается танцами 19 лет, а Адэлина 10 лет выступала на сцене Ростовского и Карельского музыкальных театров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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