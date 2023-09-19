Песков: конфликт в Карабахе надо регулировать дипломатическим путем

Россия обеспокоена обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Для урегулирования конфликта должны быть использованы все возможные методы. Российские военные работают над тем, чтобы склонить стороны к переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий на фоне военной операции ВС Азербайджана. Для обеспечения безопасности мирного населения Карабаха должны быть предприняты всевозможные меры. Российские военные работают над тем, чтобы повернуть процесс урегулирования конфликта в политико-дипломатическое русло», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
Днем 19 сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. URA.RU собирало всю информацию о ходе конфликта.
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