Песков: конфликт в Карабахе надо регулировать дипломатическим путем 19 сентября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Россия обеспокоена обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Для урегулирования конфликта должны быть использованы все возможные методы. Российские военные работают над тем, чтобы склонить стороны к переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий на фоне военной операции ВС Азербайджана. Для обеспечения безопасности мирного населения Карабаха должны быть предприняты всевозможные меры. Российские военные работают над тем, чтобы повернуть процесс урегулирования конфликта в политико-дипломатическое русло», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Днем 19 сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. URA.RU собирало всю информацию о ходе конфликта. Россия обеспокоена обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Для урегулирования конфликта должны быть использованы все возможные методы. Российские военные работают над тем, чтобы склонить стороны к переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий на фоне военной операции ВС Азербайджана. Для обеспечения безопасности мирного населения Карабаха должны быть предприняты всевозможные меры. Российские военные работают над тем, чтобы повернуть процесс урегулирования конфликта в политико-дипломатическое русло», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Днем 19 сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. URA.RU собирало всю информацию о ходе конфликта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям