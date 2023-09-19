УФАС не нашел нарушений в рекордном росте цен на бензин в Тюменской области

Рост цен на бензин АИ-92 в Тюменской области находится в пределах годового уровня инфляции, которая в сентябре достигла 5,33%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что стоимость топлива марки АИ-92 на тюменских АЗС достигла исторического максимума.
«По данным мониторинга стоимость литра бензина на АЗС в Тюмени начинается от 48 рублей 79 копеек (АЗС „Газпромнефть“). Рост цен на бензин АИ-92 на АЗС „Лукойл“ и „Газпромнефть“, входящих в структуру вертикально интегрированных нефтяных компаний, находится в пределах годового уровня инфляции, которая в сентябре, по данным Росстата, достигла 5,33%. Поскольку фактов необоснованного завышения цен на рынке нефтепродуктов управлением не выявлено, основания для применения мер антимонопольного реагирования в отношении каких-либо операторов рынка, на данный момент, отсутствуют», — сообщили в региональном управлении ФАС по Тюменской области в ответ на письменный запрос URA.RU.
Там добавили, что ранее в УФАС поступило четыре обращения от жителей Тюменской области по вопросу роста цен на нефтепродукты. По результатам их рассмотрения нарушений антимонопольных запретов в действиях продавцов топлива не выявлено.
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