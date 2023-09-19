В Челябинской области за сутки резко возросло число больных коронавирусом

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За сутки в Челябинской области зарегистрировано 24 новых заболевших коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за сутки резко возросло число заболевших коронавирусом. По данным на 19 сентября количество больных увеличилось на 24 человека, сообщила URA.RU замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

«По состоянию на 19 сентября в Челябинской области зарегистрировано 415 тысяч 175 случаев новой коронавирусной инфекции. На 18 сентября этот показатель составил 415 тысяч 151 случай», — отметила Лучинина.

За сутки в областном центре замечено 15 новых заболевших, еще четыре — в Магнитогорске. В Аргаяшском, Кыштымском и Верхнеуфалейском городских округах зафиксированы по одному новому пациенту. Два зараженных коронавирусом находятся в Копейске. Увеличилось число и ПЦР-тестов. Если 18 сентября было обследовано 212 человек, то 19 числа проверку прошли 900 потенциальных пациентов.

За неделю с 11 по 18 сентября рост заболеваемости Covid-19 увеличился на 70,6%. Анализы подтвердили диагноз у 232 пациентов. На неделе ранее, с 4 по 10 сентября, число было равно 164 заболевшим.

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В Челябинской области за сутки резко возросло число заболевших коронавирусом. По данным на 19 сентября количество больных увеличилось на 24 человека, сообщила URA.RU замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «По состоянию на 19 сентября в Челябинской области зарегистрировано 415 тысяч 175 случаев новой коронавирусной инфекции. На 18 сентября этот показатель составил 415 тысяч 151 случай», — отметила Лучинина. За сутки в областном центре замечено 15 новых заболевших, еще четыре — в Магнитогорске. В Аргаяшском, Кыштымском и Верхнеуфалейском городских округах зафиксированы по одному новому пациенту. Два зараженных коронавирусом находятся в Копейске. Увеличилось число и ПЦР-тестов. Если 18 сентября было обследовано 212 человек, то 19 числа проверку прошли 900 потенциальных пациентов. За неделю с 11 по 18 сентября рост заболеваемости Covid-19 увеличился на 70,6%. Анализы подтвердили диагноз у 232 пациентов. На неделе ранее, с 4 по 10 сентября, число было равно 164 заболевшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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