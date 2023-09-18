В Челябинской области заболеваемость коронавирусом выросла на 70%

19 сентября 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Наибольший прирост больных за неделю наблюдается среди людей от 30 лет и старше Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Челябинской области за неделю с 11 по 18 сентября число зараженных коронавирусом выросло на 70,6% в сравнении с неделей ранее. За прошедшую неделю выявлено 232 новых случая заболевания, сообщила URA.RU замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «На прошедшей неделе зарегистрировано 232 лабораторно подтвержденных случая заболевания. На неделе ранее, с 4 по 10 сентября, зарегистрировано 164 случая», — уточнила Лучинина. Показатели 18 сентября на 70,6% выше, представленных 11 сентября. Лучинина отметила, что основу составляют взрослые — 88,3% от общего числа заболевших. Ранее этот слой населения занимал 90,8%, но в статистике заболеваемости появились также младенцы и дети до шести лет (два случая за неделю). Еще восемь новых случаев зафиксировано среди детей от восьми до 14 лет и два — от 15 до 17 лет. Наибольший прирост заболеваемости пришелся на людей от 65 лет и старше — 50% за неделю. На 43,1% выросло число зараженных от 30 до 49 лет. Среди молодежи от 18 до 29 лет зафиксировали 12 новых случаев.

В Челябинской области за неделю с 11 по 18 сентября число зараженных коронавирусом выросло на 70,6% в сравнении с неделей ранее. За прошедшую неделю выявлено 232 новых случая заболевания, сообщила URA.RU замруководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «На прошедшей неделе зарегистрировано 232 лабораторно подтвержденных случая заболевания. На неделе ранее, с 4 по 10 сентября, зарегистрировано 164 случая», — уточнила Лучинина. Показатели 18 сентября на 70,6% выше, представленных 11 сентября. Лучинина отметила, что основу составляют взрослые — 88,3% от общего числа заболевших. Ранее этот слой населения занимал 90,8%, но в статистике заболеваемости появились также младенцы и дети до шести лет (два случая за неделю). Еще восемь новых случаев зафиксировано среди детей от восьми до 14 лет и два — от 15 до 17 лет. Наибольший прирост заболеваемости пришелся на людей от 65 лет и старше — 50% за неделю. На 43,1% выросло число зараженных от 30 до 49 лет. Среди молодежи от 18 до 29 лет зафиксировали 12 новых случаев.