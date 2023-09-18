18 сентября 2023

Власти района ХМАО озвучили новое расписание автобусов между городами

В Нижневартовском районе ХМАО изменили расписание междугородних автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусный вокзал и виды города. Курган, автовокзал, лето, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Изменения в расписании маршрута анонсировали власти Нижневартовского района Фото:

В Нижневартовском районе изменилось расписание междугороднего автобуса №103. Он курсирует по маршруту Нижневартовск — Излучинск. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района.

«Внесены изменения в расписании движения автобуса № 103 по маршруту Нижневартовск-Излучинск: 7.15 — Излучинск-Савкино (проезд по улице Набережная), 7.25 — Савкино — автостанция Излучинск, 7.40 — автостанция Излучинск — г. Нижневартовск. Расписание обновлено на автовокзале города Нижневартовск, автостанции Излучинск, в автобусах маршрута №103, а также на сайте администрации городского поселения Излучинск», — рассказали в пресс-службе районной администрации.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО на маршрут Радужный — Нижневартовск запустят автобус повышенной комфортности. В нем имеется система климат-контроля, низкий пол, камеры видеонаблюдения, места с креплениями для инвалидных колясок, оборудованные кнопкой связи с водителем.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовском районе изменилось расписание междугороднего автобуса №103. Он курсирует по маршруту Нижневартовск — Излучинск. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района. «Внесены изменения в расписании движения автобуса № 103 по маршруту Нижневартовск-Излучинск: 7.15 — Излучинск-Савкино (проезд по улице Набережная), 7.25 — Савкино — автостанция Излучинск, 7.40 — автостанция Излучинск — г. Нижневартовск. Расписание обновлено на автовокзале города Нижневартовск, автостанции Излучинск, в автобусах маршрута №103, а также на сайте администрации городского поселения Излучинск», — рассказали в пресс-службе районной администрации. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО на маршрут Радужный — Нижневартовск запустят автобус повышенной комфортности. В нем имеется система климат-контроля, низкий пол, камеры видеонаблюдения, места с креплениями для инвалидных колясок, оборудованные кнопкой связи с водителем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...