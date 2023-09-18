Власти района ХМАО озвучили новое расписание автобусов между городами

В Нижневартовском районе изменилось расписание междугороднего автобуса №103. Он курсирует по маршруту Нижневартовск — Излучинск. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района.
«Внесены изменения в расписании движения автобуса № 103 по маршруту Нижневартовск-Излучинск: 7.15 — Излучинск-Савкино (проезд по улице Набережная), 7.25 — Савкино — автостанция Излучинск, 7.40 — автостанция Излучинск — г. Нижневартовск. Расписание обновлено на автовокзале города Нижневартовск, автостанции Излучинск, в автобусах маршрута №103, а также на сайте администрации городского поселения Излучинск», — рассказали в пресс-службе районной администрации.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО на маршрут Радужный — Нижневартовск запустят автобус повышенной комфортности. В нем имеется система климат-контроля, низкий пол, камеры видеонаблюдения, места с креплениями для инвалидных колясок, оборудованные кнопкой связи с водителем.
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