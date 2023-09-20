Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил о продолжении лета в регионах России

Летняя погода на европейской территории РФ сохраняется и ночью, отметил Роман Вильфанд Фото: Размик Закарян © URA.RU

На европейской территории России (в частности, Брянск, Воронеж, Курск, Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Крым, Самара) продолжается летняя погода. Бабье лето в эти регионы пока не приходило, отметил в беседе с URA.RU научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

«Бабье лето — это период теплой, сухой, ясной погоды после затяжного ненастья. В сентябре ненастья на европейской территории России не наблюдалось. Все время была вполне комфортная погода, бабьего лета пока нет. Бывает, что погода не замечает, что люди создали календарь, и 1-го сентября должна начаться осень, лето просто перешагивает через этот временной порог, что человечество назначило, и продолжается. Летнюю погоду мы описываем в метеорологии не только по значениям послеполуденной температуры, но и ночной. 21 сентября как раз минимальные значения ночью 12, 14 градусов тепла. По-настоящему летняя погода для центра европейской России. Дневная температура 21, 22 сентября от 21 до 25 градусов. В выходные 23, 24 сентября ночные температуры составят около 9, 10 градусов, дневные — 18, 23. В начале следующей недели прогнозируется понижение температуры», — рассказал Роман Вильфанд.

При этом метеоролог подчеркнул, что на Урале лето продолжается с сильными перепадами температур. «Погоду на Урале определяет хорошо выраженный антициклон, а сентябрьский антициклон имеет свои особенности. Ночные температуры 3, 7 градусов, дневные — около 20, и так до конца недели. Суточный ход будет больше 15-18 градусов, но осадков не прогнозируется. Сильные осадки будут в Хабаровском крае, на самом востоке, в Приморском крае, в Амурской области, в Еврейской автономной области. Это приведет к подтоплению некоторых населенных пунктов. В августе в Приморском, Хабаровском крае, в Амурской области, на Сахалине выпало огромное количество осадков, более трех норм, поэтому почва там сейчас перенасыщена влагой», — добавил Вильфанд.

Собеседник агентства отметил, что понижение температуры в России ожидается только на юге западной Сибири. «Единственный регион, где понизится температура к концу недели — это юг западной Сибири, это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там максимальные температуры будут 15, 17 градусов», — заметил он.