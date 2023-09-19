Азербайджан ведет бои по всей линии боевого соприкосновения в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч
Азербайджан применяет почти все виды имеющегося оружия в боях в Нагорном Карабахе Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан применяет практически все виды своего оружия в боях в Нагорном Карабахе, которые растянулись на всю линию соприкосновения. Об этом сообщил информационный портал «Айсор».

«Бои идут по всей протяженности линии соприкосновения. Вооруженные силы Азербайджана применяет артиллерию и ракеты, ударные беспилотники, боевую авиацию», — говорится в сообщении портала.

Ранее сообщалось, что 19 сентября начались антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе. Об этих мероприятиях объявил Азербайджан, их цель — восстановления конституционного строя. Также одной из причин обстрелов, по заявлению Минобороны Азербайджана, является рост напряженности со стороны Армении в регионе.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Азербайджан применяет практически все виды своего оружия в боях в Нагорном Карабахе, которые растянулись на всю линию соприкосновения. Об этом сообщил информационный портал «Айсор». «Бои идут по всей протяженности линии соприкосновения. Вооруженные силы Азербайджана применяет артиллерию и ракеты, ударные беспилотники, боевую авиацию», — говорится в сообщении портала. Ранее сообщалось, что 19 сентября начались антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе. Об этих мероприятиях объявил Азербайджан, их цель — восстановления конституционного строя. Также одной из причин обстрелов, по заявлению Минобороны Азербайджана, является рост напряженности со стороны Армении в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...