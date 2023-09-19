Азербайджан ведет бои по всей линии боевого соприкосновения в Карабахе

Азербайджан применяет практически все виды своего оружия в боях в Нагорном Карабахе, которые растянулись на всю линию соприкосновения. Об этом сообщил информационный портал «Айсор».
«Бои идут по всей протяженности линии соприкосновения. Вооруженные силы Азербайджана применяет артиллерию и ракеты, ударные беспилотники, боевую авиацию», — говорится в сообщении портала.
Ранее сообщалось, что 19 сентября начались антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе. Об этих мероприятиях объявил Азербайджан, их цель — восстановления конституционного строя. Также одной из причин обстрелов, по заявлению Минобороны Азербайджана, является рост напряженности со стороны Армении в регионе.
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