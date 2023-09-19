Азербайджан ведет бои по всей линии боевого соприкосновения в Карабахе

19 сентября 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Азербайджан применяет почти все виды имеющегося оружия в боях в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан применяет практически все виды своего оружия в боях в Нагорном Карабахе, которые растянулись на всю линию соприкосновения. Об этом сообщил информационный портал «Айсор». «Бои идут по всей протяженности линии соприкосновения. Вооруженные силы Азербайджана применяет артиллерию и ракеты, ударные беспилотники, боевую авиацию», — говорится в сообщении портала. Ранее сообщалось, что 19 сентября начались антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе. Об этих мероприятиях объявил Азербайджан, их цель — восстановления конституционного строя. Также одной из причин обстрелов, по заявлению Минобороны Азербайджана, является рост напряженности со стороны Армении в регионе.

Азербайджан применяет практически все виды своего оружия в боях в Нагорном Карабахе, которые растянулись на всю линию соприкосновения. Об этом сообщил информационный портал «Айсор». «Бои идут по всей протяженности линии соприкосновения. Вооруженные силы Азербайджана применяет артиллерию и ракеты, ударные беспилотники, боевую авиацию», — говорится в сообщении портала. Ранее сообщалось, что 19 сентября начались антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе. Об этих мероприятиях объявил Азербайджан, их цель — восстановления конституционного строя. Также одной из причин обстрелов, по заявлению Минобороны Азербайджана, является рост напряженности со стороны Армении в регионе.