В Челябинске изменили проект строительства нового ЖК на месте Каширинского рынка

Изменены параметры одного из домов, количество квартир, а также размер стоянки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Челябинска одобрила изменения в проекте строительства нового ЖК на месте Каширинского рынка. Изменены параметры одного из домов, количество квартир, а также увеличено количество мест на автостоянке у здания. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Игнатия Вандышева, Братьев Кашириных, восточной границы ГК „Таганай“, Ижевской и земельного участка в Калининском районе Челябинска, в части наименования и параметров объекта капитального строительства и земельных участков. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования», — говорится на сайте администрации Челябинска.

В ходе разработки документации были уточнены количество мест на автостоянке, площадь застройки, площадь квартир, а также общая площадь одного из жилых домов. Согласно документации, у многоквартирного жилого дома №1 (строительный номер) на подземной автостоянке количество мест будет увеличено с 158 до 172. Площадь застройки будет увеличена с 4 тысяч 980 до 5 тысяч 300 квадратных метров. Площадь квартир в доме превысит 38 тысяч квадратных метров.

Проект строительства нового ЖК на месте Каширинского рынка был утвержден в мэрии Челябинска 5 июля. Новый жилой квартал с собственным сквером, комфортной инфраструктурой и подземным паркингом планируют возвести в течение пяти лет. Застройщиком выступает компания «Голос Девелопмент».