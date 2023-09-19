19 сентября 2023

Тюменские дороги защитят от террористов

В Тюмени ищут подрядчика для антитеррористической охраны путепроводов
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство моста через Туру в районе Лесобазы. Восточный обход. Тюмень, мост, транспорт, скорость, путепровод, объезд
На защиту трех путепроводов от возможных террористических атак потратят 10,6 миллионов рублей Фото:

Тюменское правительство ищет подрядчика, который займется защитой от террористических угроз путепроводов на Ирбитском, Московском и Старотобольском тракте. Информация об аукционе размещена на едином портале госзакупок.

«Закупка №0167200003423006119, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — оказание услуг по обеспечению антитеррористической защищенности объектов дорожной инфраструктуры. Начальная стоимость — 10,6 млн рублей, в настоящий момент подача заявок завершена, работает комиссия», — сообщает портал.

В приложенных к аукциону документах говорится, что приступить к исполнению обязанностей подрядчик должен будет 1 октября 2023 года, а срок контракта истечет 31 декабря 2024 года. В течение этого времени победитель аукциона должен будет заниматься охраной путепроводов на тюменской объездной дороге на пересечении с трассами на Екатеринбург, Криводанова и на пересечении с Ирбитским трактом. Закупка включает в себя комплекс инженерно-технических решений, способных обезопасить путепроводы на пересечении с железнодорожными путями.

Ранее URA.RU рассказало еще об одних торгах, организованных тюменским правительством. Власти региона пускают «с молотка» крупный агрокомплекс в Голышманово

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Тюменское правительство ищет подрядчика, который займется защитой от террористических угроз путепроводов на Ирбитском, Московском и Старотобольском тракте. Информация об аукционе размещена на едином портале госзакупок. «Закупка №0167200003423006119, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — оказание услуг по обеспечению антитеррористической защищенности объектов дорожной инфраструктуры. Начальная стоимость — 10,6 млн рублей, в настоящий момент подача заявок завершена, работает комиссия», — сообщает портал. В приложенных к аукциону документах говорится, что приступить к исполнению обязанностей подрядчик должен будет 1 октября 2023 года, а срок контракта истечет 31 декабря 2024 года. В течение этого времени победитель аукциона должен будет заниматься охраной путепроводов на тюменской объездной дороге на пересечении с трассами на Екатеринбург, Криводанова и на пересечении с Ирбитским трактом. Закупка включает в себя комплекс инженерно-технических решений, способных обезопасить путепроводы на пересечении с железнодорожными путями. Ранее URA.RU рассказало еще об одних торгах, организованных тюменским правительством. Власти региона пускают «с молотка» крупный агрокомплекс в Голышманово
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