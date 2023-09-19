Тюменские дороги защитят от террористов

Тюменское правительство ищет подрядчика, который займется защитой от террористических угроз путепроводов на Ирбитском, Московском и Старотобольском тракте. Информация об аукционе размещена на едином портале госзакупок.
«Закупка №0167200003423006119, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — оказание услуг по обеспечению антитеррористической защищенности объектов дорожной инфраструктуры. Начальная стоимость — 10,6 млн рублей, в настоящий момент подача заявок завершена, работает комиссия», — сообщает портал.
В приложенных к аукциону документах говорится, что приступить к исполнению обязанностей подрядчик должен будет 1 октября 2023 года, а срок контракта истечет 31 декабря 2024 года. В течение этого времени победитель аукциона должен будет заниматься охраной путепроводов на тюменской объездной дороге на пересечении с трассами на Екатеринбург, Криводанова и на пересечении с Ирбитским трактом. Закупка включает в себя комплекс инженерно-технических решений, способных обезопасить путепроводы на пересечении с железнодорожными путями.
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