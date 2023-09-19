19 сентября 2023

Германия поставит ВСУ десятки тысяч боеприпасов и сотни бронемашин

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Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, боеприпасы, оружие, снаряды, ракеты
Вооружение будет поставлено Киеву в рамках нового покета военной помощи на 400 миллионов евро Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов евро. Минобороны ФРГ сообщает, что Киеву будут переданы десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин.

«План поставки (на Украину — прим. URA.RU): 30 тысяч 155 миллиметровых снарядов, 3,8 тысячи дымовых снарядов того же калибра, 105 тысяч 120 миллиметровых снарядов различного назначения, 480 противотанковых ракет АТ2, 200 бронемашин MRAP», — сообщается в перечне на сайте оборонного ведомства Германии. Также Киеву будут переданы ремонтно-эвакуационные машины, системы разминирования, ЗСУ Gepard и ПВО IRIS-T.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус пообещал принять решение о поставках на Украину ракет Taurus в течение нескольких недель. Задержка связана с вопросом безопасности самих германцев, а Киев в свою очередь должен отнестись к этому с пониманием. В частности, в США отказались гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый пакет помощи, передает «Национальная служба новостей».

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Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов евро. Минобороны ФРГ сообщает, что Киеву будут переданы десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин. «План поставки (на Украину — прим. URA.RU): 30 тысяч 155 миллиметровых снарядов, 3,8 тысячи дымовых снарядов того же калибра, 105 тысяч 120 миллиметровых снарядов различного назначения, 480 противотанковых ракет АТ2, 200 бронемашин MRAP», — сообщается в перечне на сайте оборонного ведомства Германии. Также Киеву будут переданы ремонтно-эвакуационные машины, системы разминирования, ЗСУ Gepard и ПВО IRIS-T. Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус пообещал принять решение о поставках на Украину ракет Taurus в течение нескольких недель. Задержка связана с вопросом безопасности самих германцев, а Киев в свою очередь должен отнестись к этому с пониманием. В частности, в США отказались гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый пакет помощи, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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