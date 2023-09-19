Сбербанк отменил скидки по ставкам на льготную ипотеку

20 сентября 2023 в 02:56 Размер текста - 17 +

Сбербанк отменил скидки на ипотеку, но скоро повысить проценты по вкладам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сбербанк отменил скидки по ставкам на льготную ипотеку. Изменения вступают в силу с 20 сентября. Об этом сообщила кредитная организация. «Сбербанк устанавливает единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам. Также отменяется действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации», — передает «РБК» сообщение Сбербанка. По данным кредитной организации, размер первоначального взноса по льготной ипотеке повышается до 20,1%. Однако, стоимость кредита по уже одобренным заявкам останется без изменений. По программе «Господдержка» минимальная ставка на любую цель составит — 8%, по программе «Семейная ипотека» — 6%, по «Ипотеке для IT» — 5%, по «Дальневосточной ипотеке» и «Ипотеке по госсертификату» — 2%, при оформлении страховании жизни и здоровья, — сообщили в «Сбере». Кроме того, Сбербанк намерен скоро повысить доходность по вкладам. Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила для людей с низкими доходами сделать тот же процент по ипотеке, что и для жителей новых регионов, — 2%. Члены комитета направили данную инициативу в Минстрой, — пишет «Национальная служба новостей».

Сбербанк отменил скидки по ставкам на льготную ипотеку. Изменения вступают в силу с 20 сентября. Об этом сообщила кредитная организация. «Сбербанк устанавливает единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам. Также отменяется действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации», — передает «РБК» сообщение Сбербанка. По данным кредитной организации, размер первоначального взноса по льготной ипотеке повышается до 20,1%. Однако, стоимость кредита по уже одобренным заявкам останется без изменений. По программе «Господдержка» минимальная ставка на любую цель составит — 8%, по программе «Семейная ипотека» — 6%, по «Ипотеке для IT» — 5%, по «Дальневосточной ипотеке» и «Ипотеке по госсертификату» — 2%, при оформлении страховании жизни и здоровья, — сообщили в «Сбере». Кроме того, Сбербанк намерен скоро повысить доходность по вкладам. Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила для людей с низкими доходами сделать тот же процент по ипотеке, что и для жителей новых регионов, — 2%. Члены комитета направили данную инициативу в Минстрой, — пишет «Национальная служба новостей».