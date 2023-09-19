Общественники добились ремонта пешеходных лестниц в Перми

20 сентября 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

После обращения общественников к городским властям, в Перми починили пешеходные лестницы Фото: Василий Заболотных © URA.RU Общественники добились от городских властей проведения ремонта деревянных пешеходных лестниц в Перми. Об этом представители реготделения «Народного фронта» написали в соцсети. По нашему сигналу чиновники отремонтировали три пешеходных лестницы, из них две в Мотовилихинском районе. В ходе ремонта были заменены деревянные ступеньки», — сообщили общественники в группе «Народный фронт/Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». По данным фронтовиков, городские власти починили лестницу на участке от улицы Висимской до Зенкова. Общественники заметили недостатки в ремонте лестницы около улицы Огородникова, 4. Там часть досок подгнили, а некоторые ступеньки были не приколочены. Ранее общественники обращались к властям Перми из-за плохого состояния туалетов на набережной Камы. Пермяки и гости города оказывались в неудобном положении, особенно в дни массовых мероприятий, когда были большие очереди к туалетам.

Общественники добились от городских властей проведения ремонта деревянных пешеходных лестниц в Перми. Об этом представители реготделения «Народного фронта» написали в соцсети. По нашему сигналу чиновники отремонтировали три пешеходных лестницы, из них две в Мотовилихинском районе. В ходе ремонта были заменены деревянные ступеньки», — сообщили общественники в группе «Народный фронт/Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». По данным фронтовиков, городские власти починили лестницу на участке от улицы Висимской до Зенкова. Общественники заметили недостатки в ремонте лестницы около улицы Огородникова, 4. Там часть досок подгнили, а некоторые ступеньки были не приколочены. Ранее общественники обращались к властям Перми из-за плохого состояния туалетов на набережной Камы. Пермяки и гости города оказывались в неудобном положении, особенно в дни массовых мероприятий, когда были большие очереди к туалетам.