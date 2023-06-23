В Перми общественники возмутились состоянием туалетов на набережной

24 июня 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

В Перми общественники возмутились из-за ужасного состояния туалетов на городской набережной Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми центральная набережная преображается год от года, а туалеты на ней остаются как в пещере ужасов. Об этом рассказали общественники из Народного фронта в паблике организации в соцсети «ВКонтакте». «На участке набережной от Речного вокзала до спуска с Соборной площади шесть туалетных кабинок. В двух из них отходы жизнедеятельности переполняют унитаз и раковину, на полу плавает туалетная бумага, а запах просто сбивает с ног», — говорится в посте общественников. По информации общественников, возле двух других туалетов на набережной, которые находятся чуть в лучшем состоянии, скапливается длинная очередь, а оставшиеся попросту закрыты. При этом, как отмечают представители фронтовиков — на дверях туалетов висит табличка: режим работы ежедневный с 10.00 до 22.00 часов. Общественники обратили внимание на то, что гуляющие по набережной пермяки и гости города постоянно оказываются в неудобном положении из-за состояния туалетов, особенно в дни массовых мероприятий. «Направили запрос в мэрию города. Ждем ответ», — написали в посте представители Народного фронта Пермского края. Ранее в Пермском крае муниципальное предприятие «Пермводоканал» искало подрядчика для поставки партии мобильных уличных туалетных кабин. Начальная и максимальная цена контракта — более миллиона рублей. Соответствующий аукцион проводился на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми центральная набережная преображается год от года, а туалеты на ней остаются как в пещере ужасов. Об этом рассказали общественники из Народного фронта в паблике организации в соцсети «ВКонтакте». «На участке набережной от Речного вокзала до спуска с Соборной площади шесть туалетных кабинок. В двух из них отходы жизнедеятельности переполняют унитаз и раковину, на полу плавает туалетная бумага, а запах просто сбивает с ног», — говорится в посте общественников. По информации общественников, возле двух других туалетов на набережной, которые находятся чуть в лучшем состоянии, скапливается длинная очередь, а оставшиеся попросту закрыты. При этом, как отмечают представители фронтовиков — на дверях туалетов висит табличка: режим работы ежедневный с 10.00 до 22.00 часов. Общественники обратили внимание на то, что гуляющие по набережной пермяки и гости города постоянно оказываются в неудобном положении из-за состояния туалетов, особенно в дни массовых мероприятий. «Направили запрос в мэрию города. Ждем ответ», — написали в посте представители Народного фронта Пермского края. Ранее в Пермском крае муниципальное предприятие «Пермводоканал» искало подрядчика для поставки партии мобильных уличных туалетных кабин. Начальная и максимальная цена контракта — более миллиона рублей. Соответствующий аукцион проводился на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ».