Шольц призвал изменить Совбез ООН

Шольц выступил за расширение сотрудничества со странами Азии и Африки в ООН

20 сентября 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц выступил за реформирование Совбеза ООН с расширением полномочий стран Африки и Азии Фото: Официальный сайт президента Украины Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал реформировать Совет Безопасности ООН. Он отметил необходимость расширения сотрудничества со странами Юга — азиатскими и африканскими. «ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира. Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении состава Совета Безопасности. <…> Исходя из этой предпосылки, можно договориться о тексте с различными вариантами [расширения Совбеза ООН]», — подчеркнул Олаф Шольц во время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трансляция велась на официальном сайте организации . Шольц подчеркнул, что необходимо расширить полномочия стран Азии, Африки и Латинской Америки. О необходимости расширения Совбеза ООН также говорили в Кремле. Трансформация организации требует переговоров со всеми участниками. Это долгий процесс, но начинать необходимо уже сейчас, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем не менее российские политологи уверены, что в попытке реформирования Совбеза ООН, США хотят лишить Россию права вето. Вашингтон также выступает за реформирование Совбеза, передает «Национальная служба новостей».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал реформировать Совет Безопасности ООН. Он отметил необходимость расширения сотрудничества со странами Юга — азиатскими и африканскими. «ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира. Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении состава Совета Безопасности. <…> Исходя из этой предпосылки, можно договориться о тексте с различными вариантами [расширения Совбеза ООН]», — подчеркнул Олаф Шольц во время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трансляция велась на официальном сайте организации. Шольц подчеркнул, что необходимо расширить полномочия стран Азии, Африки и Латинской Америки. О необходимости расширения Совбеза ООН также говорили в Кремле. Трансформация организации требует переговоров со всеми участниками. Это долгий процесс, но начинать необходимо уже сейчас, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем не менее российские политологи уверены, что в попытке реформирования Совбеза ООН, США хотят лишить Россию права вето. Вашингтон также выступает за реформирование Совбеза, передает «Национальная служба новостей».