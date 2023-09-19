19 сентября 2023

Шольц призвал изменить Совбез ООН

Шольц выступил за расширение сотрудничества со странами Азии и Африки в ООН
© Служба новостей «URA.RU»
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Олаф Шольц выступил за реформирование Совбеза ООН с расширением полномочий стран Африки и Азии Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал реформировать Совет Безопасности ООН. Он отметил необходимость расширения сотрудничества со странами Юга — азиатскими и африканскими.

«ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира. Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении состава Совета Безопасности. <…> Исходя из этой предпосылки, можно договориться о тексте с различными вариантами [расширения Совбеза ООН]», — подчеркнул Олаф Шольц во время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трансляция велась на официальном сайте организации. Шольц подчеркнул, что необходимо расширить полномочия стран Азии, Африки и Латинской Америки.

О необходимости расширения Совбеза ООН также говорили в Кремле. Трансформация организации требует переговоров со всеми участниками. Это долгий процесс, но начинать необходимо уже сейчас, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем не менее российские политологи уверены, что в попытке реформирования Совбеза ООН, США хотят лишить Россию права вето. Вашингтон также выступает за реформирование Совбеза, передает «Национальная служба новостей».

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал реформировать Совет Безопасности ООН. Он отметил необходимость расширения сотрудничества со странами Юга — азиатскими и африканскими. «ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира. Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении состава Совета Безопасности. <…> Исходя из этой предпосылки, можно договориться о тексте с различными вариантами [расширения Совбеза ООН]», — подчеркнул Олаф Шольц во время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трансляция велась на официальном сайте организации. Шольц подчеркнул, что необходимо расширить полномочия стран Азии, Африки и Латинской Америки. О необходимости расширения Совбеза ООН также говорили в Кремле. Трансформация организации требует переговоров со всеми участниками. Это долгий процесс, но начинать необходимо уже сейчас, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем не менее российские политологи уверены, что в попытке реформирования Совбеза ООН, США хотят лишить Россию права вето. Вашингтон также выступает за реформирование Совбеза, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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