Международный суд ООН начал слушания по иску Украины против РФ

18 сентября 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Начались слушания по иску Украины против России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Судебные слушания по иску Украины против России о якобы нарушении конвенции о геноциде в связи с СВО начались в Международном суде ООН в Гааге. Слушания, которые начались в понедельник, фокусируются на предварительных возражениях, выдвинутых Москвой. «Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что иск связан якобы с нарушением конвенции о геноциде в связи со спецоперацией на Украине. Слушания основываются на выдвинутых РФ предварительных возражениях. Российская делегация, включающая посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Кузьмина, посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина и заместителя постпреда РФ при ООН Марию Заболоцкую, присутствует на судебных слушаниях. Они продлятся до 27 сентября и привлекут внимание множества иностранных журналистов, заключили в агентстве. Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил иск в Международный суд в Гааге. В нем он просил повлиять на Россию в связи с проводимой ею спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что СВО важна для укрепления России. Она проводится для защиты мирных жителей Донбасса и демилитаризации киевского режима.

Судебные слушания по иску Украины против России о якобы нарушении конвенции о геноциде в связи с СВО начались в Международном суде ООН в Гааге. Слушания, которые начались в понедельник, фокусируются на предварительных возражениях, выдвинутых Москвой. «Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что иск связан якобы с нарушением конвенции о геноциде в связи со спецоперацией на Украине. Слушания основываются на выдвинутых РФ предварительных возражениях. Российская делегация, включающая посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Кузьмина, посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина и заместителя постпреда РФ при ООН Марию Заболоцкую, присутствует на судебных слушаниях. Они продлятся до 27 сентября и привлекут внимание множества иностранных журналистов, заключили в агентстве. Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил иск в Международный суд в Гааге. В нем он просил повлиять на Россию в связи с проводимой ею спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что СВО важна для укрепления России. Она проводится для защиты мирных жителей Донбасса и демилитаризации киевского режима.