Международный суд ООН начал слушания по иску Украины против РФ

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Начались слушания по иску Украины против России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Судебные слушания по иску Украины против России о якобы нарушении конвенции о геноциде в связи с СВО начались в Международном суде ООН в Гааге. Слушания, которые начались в понедельник, фокусируются на предварительных возражениях, выдвинутых Москвой.

«Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что иск связан якобы с нарушением конвенции о геноциде в связи со спецоперацией на Украине. Слушания основываются на выдвинутых РФ предварительных возражениях.

Российская делегация, включающая посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Кузьмина, посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина и заместителя постпреда РФ при ООН Марию Заболоцкую, присутствует на судебных слушаниях. Они продлятся до 27 сентября и привлекут внимание множества иностранных журналистов, заключили в агентстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил иск в Международный суд в Гааге. В нем он просил повлиять на Россию в связи с проводимой ею спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что СВО важна для укрепления России. Она проводится для защиты мирных жителей Донбасса и демилитаризации киевского режима.

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Судебные слушания по иску Украины против России о якобы нарушении конвенции о геноциде в связи с СВО начались в Международном суде ООН в Гааге. Слушания, которые начались в понедельник, фокусируются на предварительных возражениях, выдвинутых Москвой. «Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что иск связан якобы с нарушением конвенции о геноциде в связи со спецоперацией на Украине. Слушания основываются на выдвинутых РФ предварительных возражениях. Российская делегация, включающая посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Кузьмина, посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина и заместителя постпреда РФ при ООН Марию Заболоцкую, присутствует на судебных слушаниях. Они продлятся до 27 сентября и привлекут внимание множества иностранных журналистов, заключили в агентстве. Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил иск в Международный суд в Гааге. В нем он просил повлиять на Россию в связи с проводимой ею спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что СВО важна для укрепления России. Она проводится для защиты мирных жителей Донбасса и демилитаризации киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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