Международный суд ООН начал слушания по иску Украины против РФ

Судебные слушания по иску Украины против России о якобы нарушении конвенции о геноциде в связи с СВО начались в Международном суде ООН в Гааге. Слушания, которые начались в понедельник, фокусируются на предварительных возражениях, выдвинутых Москвой.
«Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что иск связан якобы с нарушением конвенции о геноциде в связи со спецоперацией на Украине. Слушания основываются на выдвинутых РФ предварительных возражениях.
Российская делегация, включающая посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Кузьмина, посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина и заместителя постпреда РФ при ООН Марию Заболоцкую, присутствует на судебных слушаниях. Они продлятся до 27 сентября и привлекут внимание множества иностранных журналистов, заключили в агентстве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил иск в Международный суд в Гааге. В нем он просил повлиять на Россию в связи с проводимой ею спецоперацией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что СВО важна для укрепления России. Она проводится для защиты мирных жителей Донбасса и демилитаризации киевского режима.
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