18 сентября 2023

Полянский предрек провал выступления Зеленского на заседании Совбеза ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Результатов от выступления Владимира Зеленского (на фото) в ООН будет мало, считает Дмитрий Полянский Фото:

Результатов от выступления президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября будет крайне мало. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Результатов от этого заседания будет очень мало. За исключением того, что мы вновь увидим, как режим Зеленского настаивает на своих позициях и пытается из последних сил добиться поддержки именно своей линии, которая заключается в продвижении западных геополитических интересов», — передает слова Дмитрия Полянского ТАСС.

По мнению первого заместителя постоянного представителя России при ООН, мировому сообществу нужен мир на Украине, а не ослабление России, как этого хочет Запад. Зеленский попытается устроить шоу на заседании Совбеза ООН, но реальности это не изменит, добавил Полянский.

Ранее Глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group Ричард Гоуэн предрек Зеленскому провальное выступление на Генассамблее ООН. По его мнению, страны Запада холодно отнесутся к посылам украинского лидера.

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Результатов от выступления президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября будет крайне мало. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Результатов от этого заседания будет очень мало. За исключением того, что мы вновь увидим, как режим Зеленского настаивает на своих позициях и пытается из последних сил добиться поддержки именно своей линии, которая заключается в продвижении западных геополитических интересов», — передает слова Дмитрия Полянского ТАСС. По мнению первого заместителя постоянного представителя России при ООН, мировому сообществу нужен мир на Украине, а не ослабление России, как этого хочет Запад. Зеленский попытается устроить шоу на заседании Совбеза ООН, но реальности это не изменит, добавил Полянский. Ранее Глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group Ричард Гоуэн предрек Зеленскому провальное выступление на Генассамблее ООН. По его мнению, страны Запада холодно отнесутся к посылам украинского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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