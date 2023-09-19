19 сентября 2023
18 сентября 2023

В ЯНАО задержали сотрудника школы, замешанного в коррупционном скандале

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде задержали сотрудника школы за махинации с госконтрактами Фото:
новость из сюжета
В школах Салехарда вскрылась мошенническая схема

В Салехарде (ЯНАО) задержали сотрудника одной из школ, замешанного в коррупционном скандале по махинациям с завышением цен на госконтракты. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.

«В настоящее время одному из сотрудников школы предъявлено обвинение и по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Также, в ходе предварительного следствия, возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который передавал денежные средства за заключения контрактов на поставки оборудования по завышенным ценам школьным завхозам. Сумма взяток варьировалась от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде, в ходе проверок вскрылись факты завышения цен по госконтрактам. К мошенническим действиям оказались причастны завхоз одной из школ и местный предприниматель.

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В Салехарде (ЯНАО) задержали сотрудника одной из школ, замешанного в коррупционном скандале по махинациям с завышением цен на госконтракты. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «В настоящее время одному из сотрудников школы предъявлено обвинение и по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. Также, в ходе предварительного следствия, возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который передавал денежные средства за заключения контрактов на поставки оборудования по завышенным ценам школьным завхозам. Сумма взяток варьировалась от 300 до 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде, в ходе проверок вскрылись факты завышения цен по госконтрактам. К мошенническим действиям оказались причастны завхоз одной из школ и местный предприниматель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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