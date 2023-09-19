В ЯНАО задержали сотрудника школы, замешанного в коррупционном скандале

В Салехарде (ЯНАО) задержали сотрудника одной из школ, замешанного в коррупционном скандале по махинациям с завышением цен на госконтракты. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.
«В настоящее время одному из сотрудников школы предъявлено обвинение и по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
Также, в ходе предварительного следствия, возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который передавал денежные средства за заключения контрактов на поставки оборудования по завышенным ценам школьным завхозам. Сумма взяток варьировалась от 300 до 500 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде, в ходе проверок вскрылись факты завышения цен по госконтрактам. К мошенническим действиям оказались причастны завхоз одной из школ и местный предприниматель.
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