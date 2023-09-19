В центре Кургана продлили закрытие дороги для водителей

В центре Кургана продлили закрытие движения автомобилей на участке улиц Томина — Коли Мяготина до первого октября. Информация об этом размещена на сайте администрации города.
«Разрешить закрытие движения автомобильного транспорта по ул. Томина на участке от пересечения проезжих частей улиц Томина — Коли Мяготина до пресечения проезжих частей улиц Томина — Пушкина. Ограничение будет действовать до 24:00 часов 01.10.2023 года», — говорится в постановлении.
Ранее запрет на движение автотранспорта действовал до 16 сентября. Ограничение введены из-за ремонта тепловых сетей.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц продлили закрытие перекрестка. Запрет на движение автотранспорта будет действовать до 15 октября.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.