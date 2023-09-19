В центре Кургана продлили закрытие дороги для водителей

20 сентября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

В Кургане участок улиц Томина — Коли Мяготина будет закрыт до первого октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана продлили закрытие движения автомобилей на участке улиц Томина — Коли Мяготина до первого октября. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Разрешить закрытие движения автомобильного транспорта по ул. Томина на участке от пересечения проезжих частей улиц Томина — Коли Мяготина до пресечения проезжих частей улиц Томина — Пушкина. Ограничение будет действовать до 24:00 часов 01.10.2023 года», — говорится в постановлении. Ранее запрет на движение автотранспорта действовал до 16 сентября. Ограничение введены из-за ремонта тепловых сетей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц продлили закрытие перекрестка. Запрет на движение автотранспорта будет действовать до 15 октября.

В центре Кургана продлили закрытие движения автомобилей на участке улиц Томина — Коли Мяготина до первого октября. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Разрешить закрытие движения автомобильного транспорта по ул. Томина на участке от пересечения проезжих частей улиц Томина — Коли Мяготина до пресечения проезжих частей улиц Томина — Пушкина. Ограничение будет действовать до 24:00 часов 01.10.2023 года», — говорится в постановлении. Ранее запрет на движение автотранспорта действовал до 16 сентября. Ограничение введены из-за ремонта тепловых сетей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц продлили закрытие перекрестка. Запрет на движение автотранспорта будет действовать до 15 октября.