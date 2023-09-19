19 сентября 2023

В центре Кургана продлили закрытие дороги для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт дорог. Курган, дорожные работы, дорожные знаки
В Кургане участок улиц Томина — Коли Мяготина будет закрыт до первого октября Фото:

В центре Кургана продлили закрытие движения автомобилей на участке улиц Томина — Коли Мяготина до первого октября. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

«Разрешить закрытие движения автомобильного транспорта по ул. Томина на участке от пересечения проезжих частей улиц Томина — Коли Мяготина до пресечения проезжих частей улиц Томина — Пушкина. Ограничение будет действовать до 24:00 часов 01.10.2023 года», — говорится в постановлении.

Ранее запрет на движение автотранспорта действовал до 16 сентября. Ограничение введены из-за ремонта тепловых сетей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц продлили закрытие перекрестка. Запрет на движение автотранспорта будет действовать до 15 октября.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Кургана продлили закрытие движения автомобилей на участке улиц Томина — Коли Мяготина до первого октября. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Разрешить закрытие движения автомобильного транспорта по ул. Томина на участке от пересечения проезжих частей улиц Томина — Коли Мяготина до пресечения проезжих частей улиц Томина — Пушкина. Ограничение будет действовать до 24:00 часов 01.10.2023 года», — говорится в постановлении. Ранее запрет на движение автотранспорта действовал до 16 сентября. Ограничение введены из-за ремонта тепловых сетей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц продлили закрытие перекрестка. Запрет на движение автотранспорта будет действовать до 15 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...