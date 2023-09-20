Baza: пожар на складе в Сочи произошел из-за атаки беспилотника

Причиной пожара в Сочи мог послужить беспилотник
Причиной пожара на складе возле аэропорта в Сочи стала атака беспилотника. Об этом сообщает Baza.
«Причиной пожара на складе ГСМ в Сочи стала атака беспилотника», — передают авторы telegram-канала. По их версии, дрон столкнулся с топливным резервуаром.
URA.RU подало запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось о крупном пожаре возле аэропорта Сочи. Тогда очевидцы сообщали о взрывах и задымлении. В ходе инцидента никто не пострадал.
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