Baza: пожар на складе в Сочи произошел из-за атаки беспилотника

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Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, stock, бла, дрон
Причиной пожара в Сочи мог послужить беспилотник Фото:

Причиной пожара на складе возле аэропорта в Сочи стала атака беспилотника. Об этом сообщает Baza.

«Причиной пожара на складе ГСМ в Сочи стала атака беспилотника», — передают авторы telegram-канала. По их версии, дрон столкнулся с топливным резервуаром.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось о крупном пожаре возле аэропорта Сочи. Тогда очевидцы сообщали о взрывах и задымлении. В ходе инцидента никто не пострадал.

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Причиной пожара на складе возле аэропорта в Сочи стала атака беспилотника. Об этом сообщает Baza. «Причиной пожара на складе ГСМ в Сочи стала атака беспилотника», — передают авторы telegram-канала. По их версии, дрон столкнулся с топливным резервуаром. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось о крупном пожаре возле аэропорта Сочи. Тогда очевидцы сообщали о взрывах и задымлении. В ходе инцидента никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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