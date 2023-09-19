Перед отменой скидок на ипотеку резко вырос спрос на новое жилье в Челябинске

20 сентября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

За неделю спрос на новостройки в Челябинске вырос в три раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске за неделю втрое вырос спрос на квартиры в новых жилых комплексах. Горожане срочно скупали жилье на первичном рынке, чтобы успеть до отмены скидок по ставкам на льготную ипотеку. Об этом URA.RU сообщила президент региональной гильдии риелторов «Южного Урала» Наталья Шатрукова. «С 12 сентября в Челябинске мы наблюдаем бум на первичную недвижимость. Это связано с тем, что с 20 сентября отменены скидки по ставкам на льготную ипотеку. В течении недели квартиры в новостройках старались приобрести все, кто планировал и ждал нужного момента», — рассказал Шатрукова. По ее словам, в Челябинске чаще всего покупатели брали в ипотеку квартиры в жилых комплексах, находящихся на старте продаж. Больше всего квартир продано в жилых комплексах «Привилегия», «Ньютон», «Город L-Town» и «4 Ленина». С 20 сентября Сбербанк отменил скидки по ставкам на льготную ипотеку. По данным кредитной организации, размер первоначального взноса по льготной ипотеке повышается до 20,1%. При этом сумма кредита по уже одобренным заявкам останется без изменений.

В Челябинске за неделю втрое вырос спрос на квартиры в новых жилых комплексах. Горожане срочно скупали жилье на первичном рынке, чтобы успеть до отмены скидок по ставкам на льготную ипотеку. Об этом URA.RU сообщила президент региональной гильдии риелторов «Южного Урала» Наталья Шатрукова. «С 12 сентября в Челябинске мы наблюдаем бум на первичную недвижимость. Это связано с тем, что с 20 сентября отменены скидки по ставкам на льготную ипотеку. В течении недели квартиры в новостройках старались приобрести все, кто планировал и ждал нужного момента», — рассказал Шатрукова. По ее словам, в Челябинске чаще всего покупатели брали в ипотеку квартиры в жилых комплексах, находящихся на старте продаж. Больше всего квартир продано в жилых комплексах «Привилегия», «Ньютон», «Город L-Town» и «4 Ленина». С 20 сентября Сбербанк отменил скидки по ставкам на льготную ипотеку. По данным кредитной организации, размер первоначального взноса по льготной ипотеке повышается до 20,1%. При этом сумма кредита по уже одобренным заявкам останется без изменений.