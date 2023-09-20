Минобороны сообщило о роли российских миротворцев в Карабахе

Эвакуированы более двух тысяч человек (архивное фото)
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч мирных граждан из Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Миротворцы эвакуировали более двух тысяч мирного населения из наиболее опасных участков Нагорного Карабаха», — сообщили в ведомстве. Ситуация в регионе обострилась 19 сентября.
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