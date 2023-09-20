Минобороны сообщило о роли российских миротворцев в Карабахе

Минобороны РФ: миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из Карабаха
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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, мирные люди, частный дом, частный сектор, последствия обстрела, гражданское население
Эвакуированы более двух тысяч человек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч мирных граждан из Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Миротворцы эвакуировали более двух тысяч мирного населения из наиболее опасных участков Нагорного Карабаха», — сообщили в ведомстве. Ситуация в регионе обострилась 19 сентября.

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Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч мирных граждан из Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Миротворцы эвакуировали более двух тысяч мирного населения из наиболее опасных участков Нагорного Карабаха», — сообщили в ведомстве. Ситуация в регионе обострилась 19 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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