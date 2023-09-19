19 сентября 2023

В Екатеринбурге на маму девочки, утонувшей в ванной, возбудили дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, депутат, чиновник, герб рф
Мать погибшей малышки подозревают в причинении смерти по неосторожности Фото:

Следователи возбудили уголовное дело на екатеринбурженку, чья двухлетняя дочь утонула во время купания в ванной. Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщил URA.RU источник.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что трагедия произошла в многоэтажке на улице Шефской. В крови матери обнаружили алкоголь. Официально случившееся в следкоме не комментируют.

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Следователи возбудили уголовное дело на екатеринбурженку, чья двухлетняя дочь утонула во время купания в ванной. Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщил URA.RU источник. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что трагедия произошла в многоэтажке на улице Шефской. В крови матери обнаружили алкоголь. Официально случившееся в следкоме не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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