В Екатеринбурге на маму девочки, утонувшей в ванной, возбудили дело

Мать погибшей малышки подозревают в причинении смерти по неосторожности
Следователи возбудили уголовное дело на екатеринбурженку, чья двухлетняя дочь утонула во время купания в ванной. Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщил URA.RU источник.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что трагедия произошла в многоэтажке на улице Шефской. В крови матери обнаружили алкоголь. Официально случившееся в следкоме не комментируют.
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