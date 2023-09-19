В Екатеринбурге на маму девочки, утонувшей в ванной, возбудили дело 20 сентября 2023 в 12:59 Размер текста - 17 + Мать погибшей малышки подозревают в причинении смерти по неосторожности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело на екатеринбурженку, чья двухлетняя дочь утонула во время купания в ванной. Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщил URA.RU источник. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что трагедия произошла в многоэтажке на улице Шефской. В крови матери обнаружили алкоголь. Официально случившееся в следкоме не комментируют. Следователи возбудили уголовное дело на екатеринбурженку, чья двухлетняя дочь утонула во время купания в ванной. Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщил URA.RU источник. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что трагедия произошла в многоэтажке на улице Шефской. В крови матери обнаружили алкоголь. Официально случившееся в следкоме не комментируют. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям