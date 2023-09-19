Инвесторы начали борьбу за промзону Сургута в районе нового моста через Обь

Инвесторы начали борьбу за земельные участки в промзоне Сургута в районе нового моста через Обь. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента.
«Инвесторы уже начали борьбу за участки рядом с новым мостом. Очень много бизнесменов проявило заинтересованность к этой локации, но больше всего обращений от транспортных компаний. Сейчас со всеми идут активные обсуждения. Каждый пытается предложить мэрии привлекательные условия в обмен на участок», — сообщил собеседник.
Также он добавил, что транспортники хотят построить в этой части города большие логистические центы. После завершения строительства моста восточная часть Сургута превратится в большой логистический узел. В администрации города подтвердили информацию о заинтересованности транспортных компаний к промзоне в восточной части города. При этом в мэрии отметили, что о какой-то конкретике говорить пока рано — до подписания конкретных договоренностей.
Ранее URA.RU сообщало, что обещанный Путину мост в Сургуте строят с опережением сроков. Строители идут с опережением графика на 5%.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.