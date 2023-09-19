Инвесторы начали борьбу за промзону Сургута в районе нового моста через Обь

20 сентября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Промзону собираются превратить в логистический узел Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инвесторы начали борьбу за земельные участки в промзоне Сургута в районе нового моста через Обь. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Инвесторы уже начали борьбу за участки рядом с новым мостом. Очень много бизнесменов проявило заинтересованность к этой локации, но больше всего обращений от транспортных компаний. Сейчас со всеми идут активные обсуждения. Каждый пытается предложить мэрии привлекательные условия в обмен на участок», — сообщил собеседник. Также он добавил, что транспортники хотят построить в этой части города большие логистические центы. После завершения строительства моста восточная часть Сургута превратится в большой логистический узел. В администрации города подтвердили информацию о заинтересованности транспортных компаний к промзоне в восточной части города. При этом в мэрии отметили, что о какой-то конкретике говорить пока рано — до подписания конкретных договоренностей. Ранее URA.RU сообщало, что обещанный Путину мост в Сургуте строят с опережением сроков. Строители идут с опережением графика на 5%.

Инвесторы начали борьбу за земельные участки в промзоне Сургута в районе нового моста через Обь. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Инвесторы уже начали борьбу за участки рядом с новым мостом. Очень много бизнесменов проявило заинтересованность к этой локации, но больше всего обращений от транспортных компаний. Сейчас со всеми идут активные обсуждения. Каждый пытается предложить мэрии привлекательные условия в обмен на участок», — сообщил собеседник. Также он добавил, что транспортники хотят построить в этой части города большие логистические центы. После завершения строительства моста восточная часть Сургута превратится в большой логистический узел. В администрации города подтвердили информацию о заинтересованности транспортных компаний к промзоне в восточной части города. При этом в мэрии отметили, что о какой-то конкретике говорить пока рано — до подписания конкретных договоренностей. Ранее URA.RU сообщало, что обещанный Путину мост в Сургуте строят с опережением сроков. Строители идут с опережением графика на 5%.