19 сентября 2023
18 сентября 2023

Инвесторы начали борьбу за промзону Сургута в районе нового моста через Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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Промзону собираются превратить в логистический узел Фото:

Инвесторы начали борьбу за земельные участки в промзоне Сургута в районе нового моста через Обь. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента.

«Инвесторы уже начали борьбу за участки рядом с новым мостом. Очень много бизнесменов проявило заинтересованность к этой локации, но больше всего обращений от транспортных компаний. Сейчас со всеми идут активные обсуждения. Каждый пытается предложить мэрии привлекательные условия в обмен на участок», — сообщил собеседник.

Также он добавил, что транспортники хотят построить в этой части города большие логистические центы. После завершения строительства моста восточная часть Сургута превратится в большой логистический узел. В администрации города подтвердили информацию о заинтересованности транспортных компаний к промзоне в восточной части города. При этом в мэрии отметили, что о какой-то конкретике говорить пока рано — до подписания конкретных договоренностей.

Ранее URA.RU сообщало, что обещанный Путину мост в Сургуте строят с опережением сроков. Строители идут с опережением графика на 5%.

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Инвесторы начали борьбу за земельные участки в промзоне Сургута в районе нового моста через Обь. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Инвесторы уже начали борьбу за участки рядом с новым мостом. Очень много бизнесменов проявило заинтересованность к этой локации, но больше всего обращений от транспортных компаний. Сейчас со всеми идут активные обсуждения. Каждый пытается предложить мэрии привлекательные условия в обмен на участок», — сообщил собеседник. Также он добавил, что транспортники хотят построить в этой части города большие логистические центы. После завершения строительства моста восточная часть Сургута превратится в большой логистический узел. В администрации города подтвердили информацию о заинтересованности транспортных компаний к промзоне в восточной части города. При этом в мэрии отметили, что о какой-то конкретике говорить пока рано — до подписания конкретных договоренностей. Ранее URA.RU сообщало, что обещанный Путину мост в Сургуте строят с опережением сроков. Строители идут с опережением графика на 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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