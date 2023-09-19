19 сентября 2023
18 сентября 2023

В ЯНАО остановили работу главной переправы

В ЯНАО из-за метеоусловий остановили работу переправы Салехард-Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Надым. ЯНАО, переправа, понтон
Переправа временно не работает из-за ухудшения погоды Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе приостановили работу главной переправы Салехард — Лабытнанги. Причиной стали плохие погодные условия, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Из-за ухудшения метеоусловий в районе переправы между городами Салехард и Лабытнанги паромы временно приостановили работу», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что на Ямале объявили штормовое предупреждение. В трех районах округа ветер может достигать до 20 метров в секунду.

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В Ямало-Ненецком автономном округе приостановили работу главной переправы Салехард — Лабытнанги. Причиной стали плохие погодные условия, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Из-за ухудшения метеоусловий в районе переправы между городами Салехард и Лабытнанги паромы временно приостановили работу», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн. Ранее сообщалось, что на Ямале объявили штормовое предупреждение. В трех районах округа ветер может достигать до 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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