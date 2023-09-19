В ЯНАО остановили работу главной переправы

Переправа временно не работает из-за ухудшения погоды
В Ямало-Ненецком автономном округе приостановили работу главной переправы Салехард — Лабытнанги. Причиной стали плохие погодные условия, сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Из-за ухудшения метеоусловий в районе переправы между городами Салехард и Лабытнанги паромы временно приостановили работу», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что наблюдать за ситуацией на переправе можно в режиме онлайн.
Ранее сообщалось, что на Ямале объявили штормовое предупреждение. В трех районах округа ветер может достигать до 20 метров в секунду.
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