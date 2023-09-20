Кремль ответил на обвинения Армении в невыполении обязательств по Карабаху

Песков: РФ юридически не может вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе

20 сентября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков обратил внимание, что Азербайджан проводит операцию на своей территории Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Претензии Армении в адрес России о неисполнении обязательств по безопасности в ситуации Нагорного Карабаха являются беспочвенными. После признания Ереваном Карабаха азербайджанской территорией, РФ не может вмешиваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Новость по теме Как прошла первая ночь военной операции в Карабахе «Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по состоянию на 1991 год. Это значит, что армянская сторона признала Карабах частью азербайджанской территории. Поэтому мы не принимаем упреки [о неисполнении обязательств по безопасности] Арменией», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что де-юре Азербайджан проводит текущую операцию на собственной территории. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» 19 сентября. В связи с этим Армения обвиняла Россию в неисполнении обязательств по безопасности в рамках трехстороннего договора.

Претензии Армении в адрес России о неисполнении обязательств по безопасности в ситуации Нагорного Карабаха являются беспочвенными. После признания Ереваном Карабаха азербайджанской территорией, РФ не может вмешиваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по состоянию на 1991 год. Это значит, что армянская сторона признала Карабах частью азербайджанской территории. Поэтому мы не принимаем упреки [о неисполнении обязательств по безопасности] Арменией», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что де-юре Азербайджан проводит текущую операцию на собственной территории. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» 19 сентября. В связи с этим Армения обвиняла Россию в неисполнении обязательств по безопасности в рамках трехстороннего договора.