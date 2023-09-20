Кремль ответил на обвинения Армении в невыполении обязательств по Карабаху

Претензии Армении в адрес России о неисполнении обязательств по безопасности в ситуации Нагорного Карабаха являются беспочвенными. После признания Ереваном Карабаха азербайджанской территорией, РФ не может вмешиваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по состоянию на 1991 год. Это значит, что армянская сторона признала Карабах частью азербайджанской территории. Поэтому мы не принимаем упреки [о неисполнении обязательств по безопасности] Арменией», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что де-юре Азербайджан проводит текущую операцию на собственной территории.
Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» 19 сентября. В связи с этим Армения обвиняла Россию в неисполнении обязательств по безопасности в рамках трехстороннего договора.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.