Кремль ответил на обвинения Армении в невыполении обязательств по Карабаху

Песков: РФ юридически не может вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков обратил внимание, что Азербайджан проводит операцию на своей территории Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Претензии Армении в адрес России о неисполнении обязательств по безопасности в ситуации Нагорного Карабаха являются беспочвенными. После признания Ереваном Карабаха азербайджанской территорией, РФ не может вмешиваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по состоянию на 1991 год. Это значит, что армянская сторона признала Карабах частью азербайджанской территории. Поэтому мы не принимаем упреки [о неисполнении обязательств по безопасности] Арменией», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что де-юре Азербайджан проводит текущую операцию на собственной территории.

Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» 19 сентября. В связи с этим Армения обвиняла Россию в неисполнении обязательств по безопасности в рамках трехстороннего договора.

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Претензии Армении в адрес России о неисполнении обязательств по безопасности в ситуации Нагорного Карабаха являются беспочвенными. После признания Ереваном Карабаха азербайджанской территорией, РФ не может вмешиваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по состоянию на 1991 год. Это значит, что армянская сторона признала Карабах частью азербайджанской территории. Поэтому мы не принимаем упреки [о неисполнении обязательств по безопасности] Арменией», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков уточнил, что де-юре Азербайджан проводит текущую операцию на собственной территории. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» 19 сентября. В связи с этим Армения обвиняла Россию в неисполнении обязательств по безопасности в рамках трехстороннего договора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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