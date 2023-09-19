Cтуденты Пермского госуниверситета в память о погибших создают арт-объекты в виде животных. Фото, видео

В Перми в память о погибших в ПГНИУ создают арт-объекты

20 сентября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Памятная экспозиция, созданная студентами, разместится на территории кампуса Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в память о погибших во время атаки на классический университет (ПГНИУ) создают арт-объекты в виде животных, обитающих в Прикамье. Студенты вуза напечатают их с помощью 3D-принтеров. Хакатон «Добро без границ», посвященный событиям двухлетней давности, проходит в «Точке кипения ПГНИУ» (ул. Петропавловская, 117). На мероприятии побывали корреспонденты URA.RU. «Мы долго думали, как нам в такую трагическую дату создать что-то доброе. И решили, пусть это будет такая традиция: создание макетов с помощью 3D-печати. В качестве макетов выбраны животные, которые обитают в Пермском крае. Мы предложили студентам связать их с каким-либо понятием: добротой, милосердием и так далее. С одной стороны, это мероприятие учит добру, а с другой — вносит немного юмора, как бы странно это не звучало. И это как, нам кажется, отвлекает ребят от той трагедии, которая произошла два года назад», — рассказал URA.RU сотрудник координационного центра при ПГНИУ Антон Усманов. Напечатанные арт-объекты будут соединены в единую экспозицию, которая затем разместится на территории университета, где именно — сейчас обсуждается. Планируется, что подобные мероприятия станут традицией и будут проводиться ежегодно 20 сентября в день атаки на университет. В вреду, 20 сентября на территории ПГНИУ проходят памятные мероприятия, связанные с нападением на вуз. Утром руководство университета, а также студенты возложили цветы к импровизированному мемориалу, установленному у корпуса №8, который стал одним из объектов атаки Тимура Бекмансурова. В 2021 году он, вооружившись помповым ружьем, застрелил на территории кампуса шесть человек и ранил еще нескольких. Суд приговорил Бекмансурова к пожизненному заключению. Студенты ПГНИУ, разделившись на команды, придумывают макет арт-объекта Фото: Сергей Русанов © URA.RU Созданная на компьютере модель отправляется на 3D-печать Фото: Сергей Русанов © URA.RU Антон Усманов уверен, что создание арт-объектов в память о погибших в ПГНИУ, станут доброй традицией университета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми в память о погибших во время атаки на классический университет (ПГНИУ) создают арт-объекты в виде животных, обитающих в Прикамье. Студенты вуза напечатают их с помощью 3D-принтеров. Хакатон «Добро без границ», посвященный событиям двухлетней давности, проходит в «Точке кипения ПГНИУ» (ул. Петропавловская, 117). На мероприятии побывали корреспонденты URA.RU. «Мы долго думали, как нам в такую трагическую дату создать что-то доброе. И решили, пусть это будет такая традиция: создание макетов с помощью 3D-печати. В качестве макетов выбраны животные, которые обитают в Пермском крае. Мы предложили студентам связать их с каким-либо понятием: добротой, милосердием и так далее. С одной стороны, это мероприятие учит добру, а с другой — вносит немного юмора, как бы странно это не звучало. И это как, нам кажется, отвлекает ребят от той трагедии, которая произошла два года назад», — рассказал URA.RU сотрудник координационного центра при ПГНИУ Антон Усманов. Напечатанные арт-объекты будут соединены в единую экспозицию, которая затем разместится на территории университета, где именно — сейчас обсуждается. Планируется, что подобные мероприятия станут традицией и будут проводиться ежегодно 20 сентября в день атаки на университет. В вреду, 20 сентября на территории ПГНИУ проходят памятные мероприятия, связанные с нападением на вуз. Утром руководство университета, а также студенты возложили цветы к импровизированному мемориалу, установленному у корпуса №8, который стал одним из объектов атаки Тимура Бекмансурова. В 2021 году он, вооружившись помповым ружьем, застрелил на территории кампуса шесть человек и ранил еще нескольких. Суд приговорил Бекмансурова к пожизненному заключению.