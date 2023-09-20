Памфилова намекнула, как пройдут выборы президента-2024

Памфилова допустила многодневное голосование на выборах президента

20 сентября 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова допустила, что выборы президента пройдут в течение нескольких дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президентские выборы в 2024 году могут проводиться в несколько дней. Это допустила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «Может [пройти в несколько дней]. Потому что мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование, была пандемия», — сказала она на пресс-конференции ТАСС. Многодневное голосование впервые прошло в период пандемии коронавируса. После нее ЦИК оставил возможность проголосовать на выборах в течение нескольких дней. Президентская кампания пройдет в 2024 году. Президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться. А по заявлению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, работа над кампанией полноценно еще не началась.

Президентские выборы в 2024 году могут проводиться в несколько дней. Это допустила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «Может [пройти в несколько дней]. Потому что мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование, была пандемия», — сказала она на пресс-конференции ТАСС. Многодневное голосование впервые прошло в период пандемии коронавируса. После нее ЦИК оставил возможность проголосовать на выборах в течение нескольких дней. Президентская кампания пройдет в 2024 году. Президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться. А по заявлению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, работа над кампанией полноценно еще не началась.