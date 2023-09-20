Памфилова намекнула, как пройдут выборы президента-2024

Памфилова допустила многодневное голосование на выборах президента
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова допустила, что выборы президента пройдут в течение нескольких дней Фото:

Президентские выборы в 2024 году могут проводиться в несколько дней. Это допустила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Может [пройти в несколько дней]. Потому что мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование, была пандемия», — сказала она на пресс-конференции ТАСС.

Многодневное голосование впервые прошло в период пандемии коронавируса. После нее ЦИК оставил возможность проголосовать на выборах в течение нескольких дней. Президентская кампания пройдет в 2024 году. Президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться. А по заявлению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, работа над кампанией полноценно еще не началась.

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Президентские выборы в 2024 году могут проводиться в несколько дней. Это допустила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. «Может [пройти в несколько дней]. Потому что мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование, была пандемия», — сказала она на пресс-конференции ТАСС. Многодневное голосование впервые прошло в период пандемии коронавируса. После нее ЦИК оставил возможность проголосовать на выборах в течение нескольких дней. Президентская кампания пройдет в 2024 году. Президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться. А по заявлению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, работа над кампанией полноценно еще не началась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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