Памфилова намекнула, как пройдут выборы президента-2024

Президентские выборы в 2024 году могут проводиться в несколько дней. Это допустила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«Может [пройти в несколько дней]. Потому что мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование, была пандемия», — сказала она на пресс-конференции ТАСС.
Многодневное голосование впервые прошло в период пандемии коронавируса. После нее ЦИК оставил возможность проголосовать на выборах в течение нескольких дней. Президентская кампания пройдет в 2024 году. Президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться. А по заявлению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, работа над кампанией полноценно еще не началась.
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