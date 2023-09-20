Для участников СВО предложили новые льготы Рабочая группа по СВО предложила шесть новых льгот участникам боевых действий 20 сентября 2023 в 15:09 Размер текста - 17 + Для участников СВО хотят ввести новые льготы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рабочая группа по СВО предложила ввести для участников боевых действий новые льготы. Об этом сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, говорится на сайте партии. «[В частности] предлагается наделить работников частных охранных организаций, обеспечивающих физическую защиту объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры, правом противодействия беспилотникам», — сказал Турчак. Его слова приводит пресс-служба ЕР. Также группа предложила внедрить следующие льготы: Бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии;

Льготы для участников СВО и их детей при поступлении в колледжи (по аналогии с теми, что уже действуют в вузах);

Автоматическое продление паспортов на период военной службы;

Поощрить всех медиков, помогающих бойцам на передовой;

Организовать централизованную выдачу удостоверений участника боевых действий. Также, по словам Турчака, по итогам августа стало меньше обращений по проблемам с отсрочками по кредитам и здоровью, а также по отпускам для мобилизованных. При этом, пояснил глава группы, есть много обращений, которые касаются сложностей с оформлением статуса участника боевых действий. Кроме того, группа внесла законопроект, который снимет обязательства с поручителей погибших или изувеченных в зоне СВО заемщиков. Участникам СВО и их семьям доступен целый набор льгот от сохранения рабочего места на период мобилизации до кредитных каникул. URA.RU приводит список всех доступных мер. Рабочая группа по СВО предложила ввести для участников боевых действий новые льготы. Об этом сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, говорится на сайте партии. «[В частности] предлагается наделить работников частных охранных организаций, обеспечивающих физическую защиту объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры, правом противодействия беспилотникам», — сказал Турчак. Его слова приводит пресс-служба ЕР. Также группа предложила внедрить следующие льготы: Также, по словам Турчака, по итогам августа стало меньше обращений по проблемам с отсрочками по кредитам и здоровью, а также по отпускам для мобилизованных. При этом, пояснил глава группы, есть много обращений, которые касаются сложностей с оформлением статуса участника боевых действий. Кроме того, группа внесла законопроект, который снимет обязательства с поручителей погибших или изувеченных в зоне СВО заемщиков. Участникам СВО и их семьям доступен целый набор льгот от сохранения рабочего места на период мобилизации до кредитных каникул. URA.RU приводит список всех доступных мер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям