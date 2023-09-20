Власти Челябинска продали с торгов недострой в Ленинском районе. Фото

Мэрия Челябинска продала с торгов недостроенный фитнес-центр в Ленинском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Недостроенный фитнес-центр продан с торгов за 12,1 млн рублей Фото:

Власти Челябинска 19 сентября продали с торгов недостроенный фитнес-центр в Ленинском районе почти за 12,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Итоги аукциона подведены вчера, 19 сентября. Объект незавершенного строительства площадью застройки 2,9 тысяч квадратных метров и степенью готовности 20% продан почти за 12,1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Недострой, расположенный на улице Гагарина,7, был изъят по решению суда у ООО «Сормэн плюс» в 2021 году. Земельный участок, на котором расположен объект, предназначен для проектирования комплекса «Парк-сервис» с учетом использования части земель для эксплуатации временной некапитальной автостоянки до начала строительства комплекса.

Победитель торгов должен будет завершить строительство объекта за три года. Средства от продажи получит бывший собственник за вычетом муниципальных расходов на организацию аукциона.

Участок с расположенным на нем недостроем был изъят по решению суда у ООО «Сормэн плюс» в 2021 году
Участок с расположенным на нем недостроем был изъят по решению суда у ООО «Сормэн плюс» в 2021 году
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Власти Челябинска 19 сентября продали с торгов недостроенный фитнес-центр в Ленинском районе почти за 12,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Итоги аукциона подведены вчера, 19 сентября. Объект незавершенного строительства площадью застройки 2,9 тысяч квадратных метров и степенью готовности 20% продан почти за 12,1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Недострой, расположенный на улице Гагарина,7, был изъят по решению суда у ООО «Сормэн плюс» в 2021 году. Земельный участок, на котором расположен объект, предназначен для проектирования комплекса «Парк-сервис» с учетом использования части земель для эксплуатации временной некапитальной автостоянки до начала строительства комплекса. Победитель торгов должен будет завершить строительство объекта за три года. Средства от продажи получит бывший собственник за вычетом муниципальных расходов на организацию аукциона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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