Российские миротворцы помогли остановить конфликт в Карабахе

Российские миротворцы стали посредниками в достижении договоренностей и прекращении вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.
«При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о прекращении боевых действий», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в
Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Вооруженные столкновения длились около суток. При этом российские миротворцы помогали эвакуировать мирных жителей из зоны конфликта, сообщили в Минобороны РФ. 20 сентября азербайджанское оборонное ведомство сообщило о полном прекращении боевых действий.
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