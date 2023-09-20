Российские миротворцы помогли остановить конфликт в Карабахе 20 сентября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 + Российские миротворцы помогли прекратить вооруженные действия в Нагорном Карабахе, заявили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Российские миротворцы стали посредниками в достижении договоренностей и прекращении вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России. «При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о прекращении боевых действий», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Вооруженные столкновения длились около суток. При этом российские миротворцы помогали эвакуировать мирных жителей из зоны конфликта, сообщили в Минобороны РФ. 20 сентября азербайджанское оборонное ведомство сообщило о полном прекращении боевых действий. Российские миротворцы стали посредниками в достижении договоренностей и прекращении вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России. «При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о прекращении боевых действий», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Вооруженные столкновения длились около суток. При этом российские миротворцы помогали эвакуировать мирных жителей из зоны конфликта, сообщили в Минобороны РФ. 20 сентября азербайджанское оборонное ведомство сообщило о полном прекращении боевых действий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям