Российские миротворцы помогли остановить конфликт в Карабахе

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Российские миротворцы помогли прекратить вооруженные действия в Нагорном Карабахе, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы стали посредниками в достижении договоренностей и прекращении вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о прекращении боевых действий», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Вооруженные столкновения длились около суток. При этом российские миротворцы помогали эвакуировать мирных жителей из зоны конфликта, сообщили в Минобороны РФ. 20 сентября азербайджанское оборонное ведомство сообщило о полном прекращении боевых действий.

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Российские миротворцы стали посредниками в достижении договоренностей и прекращении вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России. «При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о прекращении боевых действий», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Вооруженные столкновения длились около суток. При этом российские миротворцы помогали эвакуировать мирных жителей из зоны конфликта, сообщили в Минобороны РФ. 20 сентября азербайджанское оборонное ведомство сообщило о полном прекращении боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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