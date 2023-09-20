На должность начальника УМВД по Тюменской области прочат министра из Якутии

Вакантное место начальника УМВД в Тюменской области ждет назначенца из другого региона Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На место подавшего рапорт об отставке начальника УМВД по Тюменской области Леонида Коломийца рассматривают кандидатуру генерал-лейтенанта Владимира Прокопенко, министра внутренних дел Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Владимир Прокопенко служил на севере большой Тюменской области — в Салехарде и недавно получил специальное звание генерал-лейтенанта полиции. Окончил Тюменский факультет Омской высшей школы милиции МВД СССР. Прокопенко могут назначить в наш регион в рамках ротации руководящих кадров», — пояснил источник. С 2014 года Владимир Прокопенко назначен министром внутренних дел Республики Саха (Якутия).

Порядок ротации кадров и назначение начальников управлений полиции из других регионов подтверждает и еще один собеседник URA.RU. Это начальник Общественного совета при УМВД по Тюменской области Александр Петрушин.

«В МВД России стараются проводить такую ротацию кадров. Министерство назначает людей „со звездами“ и опытом. Последние назначения в регионы начальников полиции — это кадры из центрального аппарата министерства. Но если Прокопенко недавно дали звание генерал-лейтенанта полиции, то ему идти в Тюменскую область — это понижение», — прокомментировал Александр Петрушин.

За последние 20 лет в Тюменской области сменилось четыре начальника УМВД. С 2002 года по 2007 год ведомство возглавлял Сергей Безруков, при нем случилось несколько отставок подчиненных силовиков и возбуждение уголовных дел. Трагически погибший Павел Недоростов работал начальником УМВД с 2007 по 2011 год. С 2011 года руководителем назначили Михаила Корнеева, он был уволен в 2014 году. Юрий Алтынов, обвиненный во взяточничестве, возглавлял полицию с 2014 по 2019 год.