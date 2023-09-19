Бастующим курганцам, отказавшимся собирать урожай зерна, не дают уволиться

Курганским трактористам, отказавшимся от уборки урожая, отказывают в увольнении Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Бастующим сотрудникам сельхозпредприятия ООО «Миллениум» из Шадринского округа Курганской области, которые отказывались заниматься уборкой урожая зерна, не подписывают заявления на увольнение. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из аграрной сферы. Ранее десятки работников начали массово увольняться в разгар уборочной кампании. В распоряжении редакции имеются копии заявлений.

«Все заявления, которые писали работники предприятия, куда-то пропали. Никому ничего не подписали. Руководство отрицает факты массовых увольнений, несмотря на то, что есть свидетели», — рассказал инсайдер. Другой источник отмечает, что рабочие планируют заново писать заявления и жаловаться в прокуратуру.

По данным инсайдеров, причиной забастовки стало некорректное отношение руководства, невыполнимые задачи и низкие зарплаты. Дозвониться до директора сельхозпредприятия «Миллениум» Александра Лепехина корреспонденту URA.RU не удалось. По имеющимся в редакции номерам телефона никто не ответил. Агентством направлен запрос на почту компании.

Власти Шадринского округа отрицают факт массового увольнения на предприятии. Глава округа Дмитрий Жуков в телефоном разговоре с журналистом сообщил, что после забастовки никто из рабочих не уходил. «С директором [Александром Лепехиным] был разговор, на предприятии никто не увольнялся», — сказал Жуков. По его словам, зачинщиком забастовки был единственный уволенный сотрудник.

Ранее URA.RU писало, что курганские рабочие устроили забастовку и отказались собирать урожай зерна. По данным инсайдеров, из-за конфликта с руководством заявления об увольнении написали 21 человек.