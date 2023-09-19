Новый прокурор Нижневартовска первым делом отправился в аварийный поселок

Новый прокурор Нижневартовска первым делом отправился проверять условия в аварийном поселке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокурор Нижневартовска (ХМАО) Александр Еременко, который слывет грозой чиновников, провел первый рабочий визит. Приехав в город, он направился в скандально известный поселок Беловежский, жители которого пытаются добиться переселения, без сопровождения мэрии. Об этом URA.RU рассказал собеседник в местном политическом истеблишменте.

«Первым делом Еременко, отбросив политесы, направился в скандальный аварийный поселок Беловежский, причем, без местных чиновников. Там он до ночи общался с жителями, осматривал бараки и фиксировал жалобы. Это тревожный знак для местных властей», — сообщил инсайдер.

Жители Беловежского в разговоре с корреспондентом подтвердили визит нового прокурора Еременко. «Он приезжал к нам в поселок и провел там несколько часов. Глава города Дмитрий Кощенко, для сравнения, был у нас всего один раз после настоятельных просьб. Он приезжал в конце марта», — поделились жильцы.

Ранее URA.RU писало, что Генпрокурор РФ Краснов провел рокировку подчиненных в муниципалитетах ХМАО. Еременко возглавил надзорное ведомство Нижневартовска, а экс-прокурор города Максим Мавлютов отправился в Сургутский район.