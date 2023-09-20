Бизнесмен-медик из Челябинска Александр Мицуков спасает раненных после атаки дронов. Как Мицуков рассказал URA.RU, обстрелы происходят днем и ночью.
«Сегодня квадрокоптеры нас атакуют со всех сторон. Мы готовимся к отъезду в ночь из нашего госпиталя», — сообщил URA.RU Мицуков.
Мицуков рассказал, что бойцы отстреливаются. Если дрон прилетит в место расположения лазарета, то его собьют.
Бригады медиков по четыре человека в каждой патрулируют местность, чтобы вывезти с мест боев пострадавших. Легко раненных лечат в местных лазаретах. Серьезно пострадавших передают в руки коллег, работающих в армейских госпиталях.
Мицуков отправился на службу в мае. Констракт подписал с Минобороны РФ. Служит в бригаде «Невский» ЧВК «Редут».
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