Челябинский бизнесмен на фронте спасает раненных после атаки дронов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, армия, аптечка, лекарства, снабжение, экипировка, материально-техническое обеспечение
Пострадавших бойцов вывозят на транспорте до лазарета Фото:

Бизнесмен-медик из Челябинска Александр Мицуков спасает раненных после атаки дронов. Как Мицуков рассказал URA.RU, обстрелы происходят днем и ночью.

«Сегодня квадрокоптеры нас атакуют со всех сторон. Мы готовимся к отъезду в ночь из нашего госпиталя», — сообщил URA.RU Мицуков.

Мицуков рассказал, что бойцы отстреливаются. Если дрон прилетит в место расположения лазарета, то его собьют.

Бригады медиков по четыре человека в каждой патрулируют местность, чтобы вывезти с мест боев пострадавших. Легко раненных лечат в местных лазаретах. Серьезно пострадавших передают в руки коллег, работающих в армейских госпиталях.

Мицуков отправился на службу в мае. Констракт подписал с Минобороны РФ. Служит в бригаде «Невский» ЧВК «Редут».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесмен-медик из Челябинска Александр Мицуков спасает раненных после атаки дронов. Как Мицуков рассказал URA.RU, обстрелы происходят днем и ночью. «Сегодня квадрокоптеры нас атакуют со всех сторон. Мы готовимся к отъезду в ночь из нашего госпиталя», — сообщил URA.RU Мицуков. Мицуков рассказал, что бойцы отстреливаются. Если дрон прилетит в место расположения лазарета, то его собьют. Бригады медиков по четыре человека в каждой патрулируют местность, чтобы вывезти с мест боев пострадавших. Легко раненных лечат в местных лазаретах. Серьезно пострадавших передают в руки коллег, работающих в армейских госпиталях. Мицуков отправился на службу в мае. Констракт подписал с Минобороны РФ. Служит в бригаде «Невский» ЧВК «Редут».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...