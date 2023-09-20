Пострадавших бойцов вывозят на транспорте до лазарета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен-медик из Челябинска Александр Мицуков спасает раненных после атаки дронов. Как Мицуков рассказал URA.RU, обстрелы происходят днем и ночью.

«Сегодня квадрокоптеры нас атакуют со всех сторон. Мы готовимся к отъезду в ночь из нашего госпиталя», — сообщил URA.RU Мицуков.

Мицуков рассказал, что бойцы отстреливаются. Если дрон прилетит в место расположения лазарета, то его собьют.

Бригады медиков по четыре человека в каждой патрулируют местность, чтобы вывезти с мест боев пострадавших. Легко раненных лечат в местных лазаретах. Серьезно пострадавших передают в руки коллег, работающих в армейских госпиталях.

Мицуков отправился на службу в мае. Констракт подписал с Минобороны РФ. Служит в бригаде «Невский» ЧВК «Редут».