Медики из Челябинской области продемонстрировали военные будни на передовой. Как URA.RU рассказал заместитель командира бригады и начальник медслужбы в отряде «Невский» Александр Мицуков, медицинскую помощь распределили по линиям обороны.
«Наши медики присутствуют на всех линиях обороны. На второй линии в настоящий момент спокойно, однако санитары несут дежурство. Мы постоянно следим за состоянием военнослужащих. Иногда боец может и не заметить, а у него мелкое осколочное ранение, от которого может начаться нагноение. Медслужба обязана вовремя заметить и предупредить последствия», — рассказал URA.RU Мицуков.
С передовой раненных выносят, затем везут. Бойцов с ранениями легкой и средней тяжести лечат в своих лазаретах. В более тяжелых случаях транспортируют в госпитали. Медики есть во всех отделениях, взводах и ротах. В задачи Мицукова входит координация работы подчиненных на всех этапах.
Собеседник URA.RU отправился на фронт в качестве добровольца в конце мая. В Челябинской области Мицуков владел санаторием «Увильды» на одноименном озере, но лишился собственности и ведет суды с бывшей женой Ингой и сыном Александром Майерами. Представители компании экс-супруги подали встречный иск, усомнившись в том, что Мицуков проходит службу в рамках спецоперации.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.