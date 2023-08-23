Челябинские медики на передовой показали военные будни. Видео

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Медицинскую помощь на передовой организовали на каждой линии обороны Фото:

Медики из Челябинской области продемонстрировали военные будни на передовой. Как URA.RU рассказал заместитель командира бригады и начальник медслужбы в отряде «Невский» Александр Мицуков, медицинскую помощь распределили по линиям обороны.

«Наши медики присутствуют на всех линиях обороны. На второй линии в настоящий момент спокойно, однако санитары несут дежурство. Мы постоянно следим за состоянием военнослужащих. Иногда боец может и не заметить, а у него мелкое осколочное ранение, от которого может начаться нагноение. Медслужба обязана вовремя заметить и предупредить последствия», — рассказал URA.RU Мицуков.

С передовой раненных выносят, затем везут. Бойцов с ранениями легкой и средней тяжести лечат в своих лазаретах. В более тяжелых случаях транспортируют в госпитали. Медики есть во всех отделениях, взводах и ротах. В задачи Мицукова входит координация работы подчиненных на всех этапах.

Собеседник URA.RU отправился на фронт в качестве добровольца в конце мая. В Челябинской области Мицуков владел санаторием «Увильды» на одноименном озере, но лишился собственности и ведет суды с бывшей женой Ингой и сыном Александром Майерами. Представители компании экс-супруги подали встречный иск, усомнившись в том, что Мицуков проходит службу в рамках спецоперации.

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Медики из Челябинской области продемонстрировали военные будни на передовой. Как URA.RU рассказал заместитель командира бригады и начальник медслужбы в отряде «Невский» Александр Мицуков, медицинскую помощь распределили по линиям обороны. «Наши медики присутствуют на всех линиях обороны. На второй линии в настоящий момент спокойно, однако санитары несут дежурство. Мы постоянно следим за состоянием военнослужащих. Иногда боец может и не заметить, а у него мелкое осколочное ранение, от которого может начаться нагноение. Медслужба обязана вовремя заметить и предупредить последствия», — рассказал URA.RU Мицуков. С передовой раненных выносят, затем везут. Бойцов с ранениями легкой и средней тяжести лечат в своих лазаретах. В более тяжелых случаях транспортируют в госпитали. Медики есть во всех отделениях, взводах и ротах. В задачи Мицукова входит координация работы подчиненных на всех этапах. Собеседник URA.RU отправился на фронт в качестве добровольца в конце мая. В Челябинской области Мицуков владел санаторием «Увильды» на одноименном озере, но лишился собственности и ведет суды с бывшей женой Ингой и сыном Александром Майерами. Представители компании экс-супруги подали встречный иск, усомнившись в том, что Мицуков проходит службу в рамках спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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