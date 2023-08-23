Челябинские медики на передовой показали военные будни. Видео

23 августа 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Медицинскую помощь на передовой организовали на каждой линии обороны Фото: Анна Майорова © URA.RU Медики из Челябинской области продемонстрировали военные будни на передовой. Как URA.RU рассказал заместитель командира бригады и начальник медслужбы в отряде «Невский» Александр Мицуков, медицинскую помощь распределили по линиям обороны. «Наши медики присутствуют на всех линиях обороны. На второй линии в настоящий момент спокойно, однако санитары несут дежурство. Мы постоянно следим за состоянием военнослужащих. Иногда боец может и не заметить, а у него мелкое осколочное ранение, от которого может начаться нагноение. Медслужба обязана вовремя заметить и предупредить последствия», — рассказал URA.RU Мицуков. С передовой раненных выносят, затем везут. Бойцов с ранениями легкой и средней тяжести лечат в своих лазаретах. В более тяжелых случаях транспортируют в госпитали. Медики есть во всех отделениях, взводах и ротах. В задачи Мицукова входит координация работы подчиненных на всех этапах. Собеседник URA.RU отправился на фронт в качестве добровольца в конце мая. В Челябинской области Мицуков владел санаторием «Увильды» на одноименном озере, но лишился собственности и ведет суды с бывшей женой Ингой и сыном Александром Майерами. Представители компании экс-супруги подали встречный иск, усомнившись в том, что Мицуков проходит службу в рамках спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Медики из Челябинской области продемонстрировали военные будни на передовой. Как URA.RU рассказал заместитель командира бригады и начальник медслужбы в отряде «Невский» Александр Мицуков, медицинскую помощь распределили по линиям обороны. «Наши медики присутствуют на всех линиях обороны. На второй линии в настоящий момент спокойно, однако санитары несут дежурство. Мы постоянно следим за состоянием военнослужащих. Иногда боец может и не заметить, а у него мелкое осколочное ранение, от которого может начаться нагноение. Медслужба обязана вовремя заметить и предупредить последствия», — рассказал URA.RU Мицуков. С передовой раненных выносят, затем везут. Бойцов с ранениями легкой и средней тяжести лечат в своих лазаретах. В более тяжелых случаях транспортируют в госпитали. Медики есть во всех отделениях, взводах и ротах. В задачи Мицукова входит координация работы подчиненных на всех этапах. Собеседник URA.RU отправился на фронт в качестве добровольца в конце мая. В Челябинской области Мицуков владел санаторием «Увильды» на одноименном озере, но лишился собственности и ведет суды с бывшей женой Ингой и сыном Александром Майерами. Представители компании экс-супруги подали встречный иск, усомнившись в том, что Мицуков проходит службу в рамках спецоперации.