Мэрия в ЯНАО ищет управленцев на высокие должности

Мэрия Губкинского проводит конкурс на должности глав управлений

Глава управления в мэрии Губкинского может претендовать на зарплату от 110 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэрия Губкинского (ЯНАО) объявила конкурс на вакансии начальников управлений для включения в кадровый резерв. Соискателям обещают зарплату от 110 до 140 тысяч рублей, следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба».

«Администрация Губкинского проводит конкурс на включение в кадровый резерв на должности начальников управлений. Зарплата чиновника, занимающего эту должность составляет от 110 до 140 тысяч рублей. Прием заявок начинается 20 сентября и оканчивается 10 октября», — следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба».

Кадровый резерв формируется в управлениях культуре, по физической культуре и спорту, по делам молодежи и туризму. Претендент должен иметь опыт работы на муниципальной службе не менее двух лет, а уровень образования не ниже специалитета. От кандидата требуются стрессоустойчивость, навыки быстрого принятия решений, грамотное владение русским языком и устной речью. Конкурс пройдет в формате индивидуальных собеседований.

Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском проходил конкурс на включение в кадровый резерв на должности первого вице-мэра и начальника управления архитектуры. Также, в Муравленко до 26 сентября формируется резерв на десятки позиций.