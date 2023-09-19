19 сентября 2023

Мэрия в ЯНАО ищет управленцев на высокие должности

Мэрия Губкинского проводит конкурс на должности глав управлений
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава управления в мэрии Губкинского может претендовать на зарплату от 110 тысяч рублей Фото:

Мэрия Губкинского (ЯНАО) объявила конкурс на вакансии начальников управлений для включения в кадровый резерв. Соискателям обещают зарплату от 110 до 140 тысяч рублей, следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба».

«Администрация Губкинского проводит конкурс на включение в кадровый резерв на должности начальников управлений. Зарплата чиновника, занимающего эту должность составляет от 110 до 140 тысяч рублей. Прием заявок начинается 20 сентября и оканчивается 10 октября», — следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба».

Кадровый резерв формируется в управлениях культуре, по физической культуре и спорту, по делам молодежи и туризму. Претендент должен иметь опыт работы на муниципальной службе не менее двух лет, а уровень образования не ниже специалитета. От кандидата требуются стрессоустойчивость, навыки быстрого принятия решений, грамотное владение русским языком и устной речью. Конкурс пройдет в формате индивидуальных собеседований.

Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском проходил конкурс на включение в кадровый резерв на должности первого вице-мэра и начальника управления архитектуры. Также, в Муравленко до 26 сентября формируется резерв на десятки позиций.

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Мэрия Губкинского (ЯНАО) объявила конкурс на вакансии начальников управлений для включения в кадровый резерв. Соискателям обещают зарплату от 110 до 140 тысяч рублей, следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба». «Администрация Губкинского проводит конкурс на включение в кадровый резерв на должности начальников управлений. Зарплата чиновника, занимающего эту должность составляет от 110 до 140 тысяч рублей. Прием заявок начинается 20 сентября и оканчивается 10 октября», — следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба». Кадровый резерв формируется в управлениях культуре, по физической культуре и спорту, по делам молодежи и туризму. Претендент должен иметь опыт работы на муниципальной службе не менее двух лет, а уровень образования не ниже специалитета. От кандидата требуются стрессоустойчивость, навыки быстрого принятия решений, грамотное владение русским языком и устной речью. Конкурс пройдет в формате индивидуальных собеседований. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском проходил конкурс на включение в кадровый резерв на должности первого вице-мэра и начальника управления архитектуры. Также, в Муравленко до 26 сентября формируется резерв на десятки позиций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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