31 августа 2023
30 августа 2023

Мэрия города в ЯНАО массово набирает чиновников в резерв

Власти Муравленко объявили конкурс специалистов для работы в мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Мисюра. Екатеринбург, чиновник, вип часы, мисюра андрей, бизнесмен, рука, часы stuhrling original
Начальнику отдела готовы платить до 90 тысяч рублей Фото:

В управление соцзащиты населения администрации Муравленко (ЯНАО) объявлен конкурс на включение в кадровый резерв. На портале «Госслужба» размещено 13 вакансий.

«Тип объявления: вакансия для включения в резерв. Замещение по конкурсу: на группу должностей. Структурное подразделение: управление социальной защиты населения», — говорится в опубликованной информации. Семь вакансий открыто для главных специалистов, три — для заведующих секторами. Требуются два начальника отделов и один ведущий специалист.

Для специалистов и заведующих заработок колеблется от 60 до 80 тысяч рублей. Зарплата у начальников отдела составит от 80 до 90 тысяч рублей. По всем вакансиям отсутствуют требования по стажу работы на государственной службе и по специальности. Рассматриваются кандидаты с высшим образованием — бакалавриат. Прием документов продлится до 19 сентября.

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В управление соцзащиты населения администрации Муравленко (ЯНАО) объявлен конкурс на включение в кадровый резерв. На портале «Госслужба» размещено 13 вакансий. «Тип объявления: вакансия для включения в резерв. Замещение по конкурсу: на группу должностей. Структурное подразделение: управление социальной защиты населения», — говорится в опубликованной информации. Семь вакансий открыто для главных специалистов, три — для заведующих секторами. Требуются два начальника отделов и один ведущий специалист. Для специалистов и заведующих заработок колеблется от 60 до 80 тысяч рублей. Зарплата у начальников отдела составит от 80 до 90 тысяч рублей. По всем вакансиям отсутствуют требования по стажу работы на государственной службе и по специальности. Рассматриваются кандидаты с высшим образованием — бакалавриат. Прием документов продлится до 19 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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