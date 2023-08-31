Мэрия города в ЯНАО массово набирает чиновников в резерв

Власти Муравленко объявили конкурс специалистов для работы в мэрии

01 сентября 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

Начальнику отдела готовы платить до 90 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В управление соцзащиты населения администрации Муравленко (ЯНАО) объявлен конкурс на включение в кадровый резерв. На портале «Госслужба» размещено 13 вакансий. «Тип объявления: вакансия для включения в резерв. Замещение по конкурсу: на группу должностей. Структурное подразделение: управление социальной защиты населения», — говорится в опубликованной информации. Семь вакансий открыто для главных специалистов, три — для заведующих секторами. Требуются два начальника отделов и один ведущий специалист. Для специалистов и заведующих заработок колеблется от 60 до 80 тысяч рублей. Зарплата у начальников отдела составит от 80 до 90 тысяч рублей. По всем вакансиям отсутствуют требования по стажу работы на государственной службе и по специальности. Рассматриваются кандидаты с высшим образованием — бакалавриат. Прием документов продлится до 19 сентября.

В управление соцзащиты населения администрации Муравленко (ЯНАО) объявлен конкурс на включение в кадровый резерв. На портале «Госслужба» размещено 13 вакансий. «Тип объявления: вакансия для включения в резерв. Замещение по конкурсу: на группу должностей. Структурное подразделение: управление социальной защиты населения», — говорится в опубликованной информации. Семь вакансий открыто для главных специалистов, три — для заведующих секторами. Требуются два начальника отделов и один ведущий специалист. Для специалистов и заведующих заработок колеблется от 60 до 80 тысяч рублей. Зарплата у начальников отдела составит от 80 до 90 тысяч рублей. По всем вакансиям отсутствуют требования по стажу работы на государственной службе и по специальности. Рассматриваются кандидаты с высшим образованием — бакалавриат. Прием документов продлится до 19 сентября.