Мишустин заявил о необходимости получения обратной связи от солдат

20 сентября 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин призвал брать у военных обратную связь о военной продукции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости получать обратную связь о качестве военной продукции в ВС РФ. Об этом он сказал в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил. Премьер-министр поручил регулярно анализировать информацию и получать обратную связь от бойцов о качестве вооружения, техники и другой продукции. «От этого зависит не только реализация различных военных задач, но и жизнь и здоровье наших защитников», — отметил Михаил Мишустин. Также он заявил, что это позволит производителям повысить качество и надежность техники. Кроме того, он призвал не сбавлять темпы производства военной техники.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости получать обратную связь о качестве военной продукции в ВС РФ. Об этом он сказал в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил. Премьер-министр поручил регулярно анализировать информацию и получать обратную связь от бойцов о качестве вооружения, техники и другой продукции. «От этого зависит не только реализация различных военных задач, но и жизнь и здоровье наших защитников», — отметил Михаил Мишустин. Также он заявил, что это позволит производителям повысить качество и надежность техники. Кроме того, он призвал не сбавлять темпы производства военной техники.