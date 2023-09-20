Мишустин заявил о необходимости получения обратной связи от солдат

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости получать обратную связь о качестве военной продукции в ВС РФ. Об этом он сказал в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.
Премьер-министр поручил регулярно анализировать информацию и получать обратную связь от бойцов о качестве вооружения, техники и другой продукции. «От этого зависит не только реализация различных военных задач, но и жизнь и здоровье наших защитников», — отметил Михаил Мишустин.
Также он заявил, что это позволит производителям повысить качество и надежность техники. Кроме того, он призвал не сбавлять темпы производства военной техники.
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