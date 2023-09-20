Мишустин заявил о необходимости получения обратной связи от солдат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Михаил Мишустин призвал брать у военных обратную связь о военной продукции Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости получать обратную связь о качестве военной продукции в ВС РФ. Об этом он сказал в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Премьер-министр поручил регулярно анализировать информацию и получать обратную связь от бойцов о качестве вооружения, техники и другой продукции. «От этого зависит не только реализация различных военных задач, но и жизнь и здоровье наших защитников», — отметил Михаил Мишустин.

Также он заявил, что это позволит производителям повысить качество и надежность техники. Кроме того, он призвал не сбавлять темпы производства военной техники.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости получать обратную связь о качестве военной продукции в ВС РФ. Об этом он сказал в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил. Премьер-министр поручил регулярно анализировать информацию и получать обратную связь от бойцов о качестве вооружения, техники и другой продукции. «От этого зависит не только реализация различных военных задач, но и жизнь и здоровье наших защитников», — отметил Михаил Мишустин. Также он заявил, что это позволит производителям повысить качество и надежность техники. Кроме того, он призвал не сбавлять темпы производства военной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...