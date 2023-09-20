Тренера Николая Ражева обвиняют в педофилии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге обвиненного в педофилии 85-летнего тренера Николая Ражева экстренно увезли в больницу из зала суда. Ему стало плохо после выступления прокурора. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Елена Афанасьева.

Тренер по настольному теннису Ражев обвиняется в педофилии после жалобы одной из бывших воспитанниц. 11-летняя школьница пришла на занятие вместе с одноклассниками и была изгнана Ражевым с тренировки за нарушение дисциплины. После этого девочка пожаловалась родителям на домогательства, а те обратились в полицию. Сначала тренера поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Весной 2021-го его защита обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и главе СК РФ Александу Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное преследование Ражева.

Заседание проходило 20 сентября в Чкаловском районном суде. «Начались прения сторон по делу Ражева. Мама девочки настаивает на обвинительном приговоре. Прокурор запросил семь лет лишения свободы. Затем собирались выступить мы, но Николаю стало плохо. Его увезли на скорой в больницу», — сообщила Афанасьева.

По мнению стороны защиты, прокурор игнорирует показания одноклассников, которые заявляют, что девочка хвасталась перед ними привлеченным к себе вниманием после этой темы. «Школьница считает, что она этом деле можно заработать. Также прокурор проигнорировал экспертизу, которая установила отсутствие каких-либо следов Ражева на одежде девочки и показания очевидцев, присутствовавших на тренировке», — добавила Афанасьева.

Сторона защиты Ражева даже не успела выступить на судебном заседании Фото: предоставлено Еленой Афанасьевой