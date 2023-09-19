Хакеры взломали аккаунт председателя курганского суда Роота

20 сентября 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Мошенники взломали аккаунт председателя Курганского областного суда Андрея Роота Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хакеры взломали аккаунт председателя Курганского областного суда Андрея Роота и от его имени рассылают сообщения. Об этом сообщается в telegram-канале региональной судебной системы. «Уважаемые подписчики! При получении на мобильный телефон сообщений, отправителем которых якобы является Андрей Валерьевич Роот, просьба их игнорировать. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, указанным в этих сообщениях! Сообщение сразу необходимо удалить!», — написано в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Ранее URA.RU писало, что о хакерской атаке курганского депутата Госдумы РФ Александра Ильтякова. По его словам, от его имени рассылали сообщения о финансовом сборе.

Хакеры взломали аккаунт председателя Курганского областного суда Андрея Роота и от его имени рассылают сообщения. Об этом сообщается в telegram-канале региональной судебной системы. «Уважаемые подписчики! При получении на мобильный телефон сообщений, отправителем которых якобы является Андрей Валерьевич Роот, просьба их игнорировать. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, указанным в этих сообщениях! Сообщение сразу необходимо удалить!», — написано в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Ранее URA.RU писало, что о хакерской атаке курганского депутата Госдумы РФ Александра Ильтякова. По его словам, от его имени рассылали сообщения о финансовом сборе.