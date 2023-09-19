Хакеры взломали аккаунт председателя курганского суда Роота

Хакеры взломали аккаунт председателя Курганского областного суда Андрея Роота и от его имени рассылают сообщения. Об этом сообщается в telegram-канале региональной судебной системы.
«Уважаемые подписчики! При получении на мобильный телефон сообщений, отправителем которых якобы является Андрей Валерьевич Роот, просьба их игнорировать. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, указанным в этих сообщениях! Сообщение сразу необходимо удалить!», — написано в telegram-канале «Правосудие в Зауралье».
Ранее URA.RU писало, что о хакерской атаке курганского депутата Госдумы РФ Александра Ильтякова. По его словам, от его имени рассылали сообщения о финансовом сборе.
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