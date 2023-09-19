19 сентября 2023

Хакеры взломали аккаунт председателя курганского суда Роота

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, Роот Андрей
Мошенники взломали аккаунт председателя Курганского областного суда Андрея Роота Фото:

Хакеры взломали аккаунт председателя Курганского областного суда Андрея Роота и от его имени рассылают сообщения. Об этом сообщается в telegram-канале региональной судебной системы.

«Уважаемые подписчики! При получении на мобильный телефон сообщений, отправителем которых якобы является Андрей Валерьевич Роот, просьба их игнорировать. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, указанным в этих сообщениях! Сообщение сразу необходимо удалить!», — написано в telegram-канале «Правосудие в Зауралье».

Ранее URA.RU писало, что о хакерской атаке курганского депутата Госдумы РФ Александра Ильтякова. По его словам, от его имени рассылали сообщения о финансовом сборе.

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Хакеры взломали аккаунт председателя Курганского областного суда Андрея Роота и от его имени рассылают сообщения. Об этом сообщается в telegram-канале региональной судебной системы. «Уважаемые подписчики! При получении на мобильный телефон сообщений, отправителем которых якобы является Андрей Валерьевич Роот, просьба их игнорировать. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, указанным в этих сообщениях! Сообщение сразу необходимо удалить!», — написано в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Ранее URA.RU писало, что о хакерской атаке курганского депутата Госдумы РФ Александра Ильтякова. По его словам, от его имени рассылали сообщения о финансовом сборе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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