Аккаунт курганского депутата Госдумы РФ атаковали хакеры

Мошенники взломали telegram-канал депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова

24 декабря 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

Мошенники взломали аккаунт курганского депутата Фото: Владимир Андреев © URA.RU Telegram-канал представителя Курганской области в Государственной думе РФ Александра Ильтякова был взломан. Об этом рассказал сам владелец. «Сегодня от моего имени в Telegram совершили рассылку сообщений о финансовом сборе. Вовремя увидел и пресек мошенников», — написал в мессенджере курганский депутат. Александр Ильтяков просит не поддаваться на подобные провокации. Он также призвал зауральцев быть бдительными. О том, что мошенники активно используют актуальную новостную повестку, создавая веб-сайты и группы в соцсетях, с помощью которых обманывают россиян, URA.RU писало ранее. Современные хакеры не только хорошо ориентируются в информационном поле, но и стараются сами создавать фейковые поводы. Так, двумя месяцами ранее представители предприятий Курганской области жаловались на мошенников, которые от имени госоргана выманивают денежные средства якобы на нужды спецоперации на Украине.

Telegram-канал представителя Курганской области в Государственной думе РФ Александра Ильтякова был взломан. Об этом рассказал сам владелец. «Сегодня от моего имени в Telegram совершили рассылку сообщений о финансовом сборе. Вовремя увидел и пресек мошенников», — написал в мессенджере курганский депутат. Александр Ильтяков просит не поддаваться на подобные провокации. Он также призвал зауральцев быть бдительными. О том, что мошенники активно используют актуальную новостную повестку, создавая веб-сайты и группы в соцсетях, с помощью которых обманывают россиян, URA.RU писало ранее. Современные хакеры не только хорошо ориентируются в информационном поле, но и стараются сами создавать фейковые поводы. Так, двумя месяцами ранее представители предприятий Курганской области жаловались на мошенников, которые от имени госоргана выманивают денежные средства якобы на нужды спецоперации на Украине.