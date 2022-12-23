23 декабря 2022

Аккаунт курганского депутата Госдумы РФ атаковали хакеры

Мошенники взломали telegram-канал депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники взломали аккаунт курганского депутата Фото:

Telegram-канал представителя Курганской области в Государственной думе РФ Александра Ильтякова был взломан. Об этом рассказал сам владелец.

«Сегодня от моего имени в Telegram совершили рассылку сообщений о финансовом сборе. Вовремя увидел и пресек мошенников», — написал в мессенджере курганский депутат.

Александр Ильтяков просит не поддаваться на подобные провокации. Он также призвал зауральцев быть бдительными.

О том, что мошенники активно используют актуальную новостную повестку, создавая веб-сайты и группы в соцсетях, с помощью которых обманывают россиян, URA.RU писало ранее. Современные хакеры не только хорошо ориентируются в информационном поле, но и стараются сами создавать фейковые поводы. Так, двумя месяцами ранее представители предприятий Курганской области жаловались на мошенников, которые от имени госоргана выманивают денежные средства якобы на нужды спецоперации на Украине.

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Telegram-канал представителя Курганской области в Государственной думе РФ Александра Ильтякова был взломан. Об этом рассказал сам владелец. «Сегодня от моего имени в Telegram совершили рассылку сообщений о финансовом сборе. Вовремя увидел и пресек мошенников», — написал в мессенджере курганский депутат. Александр Ильтяков просит не поддаваться на подобные провокации. Он также призвал зауральцев быть бдительными. О том, что мошенники активно используют актуальную новостную повестку, создавая веб-сайты и группы в соцсетях, с помощью которых обманывают россиян, URA.RU писало ранее. Современные хакеры не только хорошо ориентируются в информационном поле, но и стараются сами создавать фейковые поводы. Так, двумя месяцами ранее представители предприятий Курганской области жаловались на мошенников, которые от имени госоргана выманивают денежные средства якобы на нужды спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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