Администрацию Тюменского района возглавит топ-чиновник из команды Моора

Новым главой Тюменского района станет начальник ГУС Перевалов

20 сентября 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Павел Перевалов займет кресло главы Тюменского района Фото: Николай Бастриков © URA.RU Администрацию Тюменского района возглавит нынешний начальник Главного управления строительства Павел Перевалов, считающийся одним из протеже губернатора Александра Моора. Об этом URA.RU сообщили осведомленные источники из политического бомонда «Уже завтра Перевалов подаст документы на участие в конкурсе. Вместе с ним документы подадут еще несколько технических кандидатов», — поделился собеседник агентства. По данным URA.RU, первым претендентом на кресло руководителя ГУС является зам Перевалова Валерий Киселев, спойлер мэра Тюмени Кухарука на грядущем голосовании за нового главу города. Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУС не удалось. Кресло главы района освободилось после ухода в гордуму Тюмени Светланы Ивановой. По предварительным данным, она возглавит представительный орган.

Администрацию Тюменского района возглавит нынешний начальник Главного управления строительства Павел Перевалов, считающийся одним из протеже губернатора Александра Моора. Об этом URA.RU сообщили осведомленные источники из политического бомонда «Уже завтра Перевалов подаст документы на участие в конкурсе. Вместе с ним документы подадут еще несколько технических кандидатов», — поделился собеседник агентства. По данным URA.RU, первым претендентом на кресло руководителя ГУС является зам Перевалова Валерий Киселев, спойлер мэра Тюмени Кухарука на грядущем голосовании за нового главу города. Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУС не удалось. Кресло главы района освободилось после ухода в гордуму Тюмени Светланы Ивановой. По предварительным данным, она возглавит представительный орган.