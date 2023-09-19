Депздрав хочет заставить молодых медиков вернуться в Курганскую область

20 сентября 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

В Шадринск не вернулись 70% студентов-целевиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске не трудоустроились более 70% молодых медиков, получивших образование по целевому направлению. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте». Депздрав пытается вернуть их в регион. «За последние пять лет из Шадринска было 45 человек, которые закончили целевое обучение. Из них 30 человек не трудоустроились, не исполнили свои обязательства. Мы с ними ведем претензионную работу, применяем санкции, стремимся, чтобы они были трудоустроены, раз получали обучение за счет региона», — сказал Сигидаев. Глава депздрава рассказал, как на личный прием к нему обратилась жительница Шадринска с просьбой расторгнуть договор целевого обучения с ее дочерью. При этом женщина пожаловалась, что не может записаться на прием к эндокринологу. Сигидаев подчеркнул, к привлечению медицинских кадров должны подключаться жители области. «Детей, их родителей надо агитировать, так как у нас нехватка специалистов», — сказал он. Всего в настоящее время обучается чуть более 850 целевиков от региона (специалитет и ординатура). Из них около 10% — из города Шадринска и Шадринского округа. Ранее URA.RU писало, что глава депздрава обвинил курганцев в бегстве приезжих врачей. Алексей Сигидаев отметил негативное отношение жителей к приезжим врачам и к Курганской области. В 2023 году в регион на работу приехали более 40 медиков из других областей, некоторые из них уже хотят уволится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринске не трудоустроились более 70% молодых медиков, получивших образование по целевому направлению. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте». Депздрав пытается вернуть их в регион. «За последние пять лет из Шадринска было 45 человек, которые закончили целевое обучение. Из них 30 человек не трудоустроились, не исполнили свои обязательства. Мы с ними ведем претензионную работу, применяем санкции, стремимся, чтобы они были трудоустроены, раз получали обучение за счет региона», — сказал Сигидаев. Глава депздрава рассказал, как на личный прием к нему обратилась жительница Шадринска с просьбой расторгнуть договор целевого обучения с ее дочерью. При этом женщина пожаловалась, что не может записаться на прием к эндокринологу. Сигидаев подчеркнул, к привлечению медицинских кадров должны подключаться жители области. «Детей, их родителей надо агитировать, так как у нас нехватка специалистов», — сказал он. Всего в настоящее время обучается чуть более 850 целевиков от региона (специалитет и ординатура). Из них около 10% — из города Шадринска и Шадринского округа. Ранее URA.RU писало, что глава депздрава обвинил курганцев в бегстве приезжих врачей. Алексей Сигидаев отметил негативное отношение жителей к приезжим врачам и к Курганской области. В 2023 году в регион на работу приехали более 40 медиков из других областей, некоторые из них уже хотят уволится.