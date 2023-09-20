В Тюмени резко вырос уровень воды в Туре. Скрин

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За неделю уровень воды вырос на 18 сантиметров Фото:

В Тюмени уровень воды в реке Туре повысился за сутки на три сантиметра. Информация представлена в статистике тюменского гидропоста. За неделю уровень воды вырос на 18 см.

«На 19 сентября 2023 года уровень воды в реке Тура составляет -54 см над нулем. За прошедшие 24 часа уровень повысился на три см. На 12 сентября уровень составлял -72 см», — сообщили в тюменской гидропосте.

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке опустился до исторического минимума — 85 см. Обмеление прекратилось лишь 6 сентября.

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В Тюмени уровень воды в реке Туре повысился за сутки на три сантиметра. Информация представлена в статистике тюменского гидропоста. За неделю уровень воды вырос на 18 см. «На 19 сентября 2023 года уровень воды в реке Тура составляет -54 см над нулем. За прошедшие 24 часа уровень повысился на три см. На 12 сентября уровень составлял -72 см», — сообщили в тюменской гидропосте. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке опустился до исторического минимума — 85 см. Обмеление прекратилось лишь 6 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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