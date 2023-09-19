19 сентября 2023

В Сургуте задержали самолет до Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Рейс из Сургута в Сочи задержали на один час Фото:

В аэропорту Сургута на один час задержали самолет до Сочи. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали позднее прибытие борта.

«Из Сургута в Сочи дана задержка рейса до 20:45 в связи с поздним прибытием самолета. Прибытие борта для этого рейса ожидается, ориентировочно, в 19:52», — сообщили в справочной.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали авиарейс до Волгограда. Тогда пассажирам пришлось ожидать вылета около пяти часов.

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В аэропорту Сургута на один час задержали самолет до Сочи. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали позднее прибытие борта. «Из Сургута в Сочи дана задержка рейса до 20:45 в связи с поздним прибытием самолета. Прибытие борта для этого рейса ожидается, ориентировочно, в 19:52», — сообщили в справочной. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали авиарейс до Волгограда. Тогда пассажирам пришлось ожидать вылета около пяти часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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