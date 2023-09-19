В Сургуте задержали самолет до Сочи

Рейс из Сургута в Сочи задержали на один час Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В аэропорту Сургута на один час задержали самолет до Сочи. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причины задержки авиарейса назвали позднее прибытие борта.

«Из Сургута в Сочи дана задержка рейса до 20:45 в связи с поздним прибытием самолета. Прибытие борта для этого рейса ожидается, ориентировочно, в 19:52», — сообщили в справочной.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали авиарейс до Волгограда. Тогда пассажирам пришлось ожидать вылета около пяти часов.